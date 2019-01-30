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Apple'ın Çin'deki gelirleri geçen çeyrekte yüzde 27 azaldı

Apple, mali yılının ilk çeyreğinde Çin'deki gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 27'ye karşılık gelen yaklaşık 5 milyar dolar azaldığını açıkladı.

  • DHA
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Apple, bu çeyrekte Çin'de 13.17 milyar dolar  gelir elde etti. Apple'ın, 2018 mali yılının ilk çeyreğinde ise Çin'deki gelirleri 17.96 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
 
Apple'ın, bu çeyrek dönemdeki satışların, beklenenden daha düşük olabileceğini belirtmesi, dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de iPhone talebinin zayıf kalmaya devam ettiğinin sinyali sayıldı.
 
Apple CEO'su Tim Cook, "Ocak ayına girdiğimizde işler Aralık ayına göre düzelmeye başladı, bunu da iyimser olmamız için iyi bir işaret olarak kabul ediyorum. Elbette bu aşamada bunun ne kadar süreceğini kestirmek zor; ancak, ticari gerilimlerin (ABR ve Çİn arasındaki) biraz gevşemesi de benim iyimserliğimi destekliyor" dedi.

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

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