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Bilim-Teknoloji

Apple'ın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı

Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 11:29 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 11:29
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Teknoloji firması Apple'ın ürettiği ilk bilgisayar modeli 'Apple-1' alışveriş sitesi eBay üzerinden, sahibi Krishna Blake tarafından el kitapları ve kaset arayüzü ile birlikte 1.1 milyon sterline satışa çıkarıldı.

Şuanki fiyatının piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla olan bilgisayarı 1978'de satın alan Blake 'Apple-1' şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirildi.

Bilgisayarın 1976'da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1'den 175'inin satıldığı ve her birinin 666 dolar satışa çıkarıldığı kaydedildi.

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