İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4932
  • EURO
    36,622
  • ALTIN
    2587.27
  • BIST100
    9975.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • Araştırma: 'Hobbit' olarak tanımlanan arkaik insan türü 'Homo floresiensis' tahmin edilenden daha kısa olabilir
Bilim-Teknoloji

Araştırma: 'Hobbit' olarak tanımlanan arkaik insan türü 'Homo floresiensis' tahmin edilenden daha kısa olabilir

Bir arkeoloji ekibi, Endonezya'nın doğusundaki Flores Adası'nda yaşadığına inanılan gizemli insan türünün bir uzvunu inceledi. Elde edilen verilere göre, boyutları küçük olması nedeniyle dünya genelinde 'Hobbit' olarak tanımlanan söz konusu arkaik insan türü 'Homo floresiensis'in, tahmin edilenden daha da kısa olabileceği öğrenildi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Araştırma: 'Hobbit' olarak tanımlanan arkaik insan türü 'Homo floresiensis' tahmin edilenden daha kısa olabilir
ABONE OL

Science Daily dergisinin haberine göre, uluslararası bir arkeoloji ekibi, Flores Adası'nda yaşadığına inanılan ve ilk fosillerinin 2003'te keşfedildiği bu gizemli insan türünün uzvunu inceledi.

Yaklaşık 700 bin yıllık fosil kemiğini inceleyen uzmanlar, yaklaşık 100 santimetre uzunluğunda olduğu düşünülen "Hobbit" türünün aslında 6 santimetre daha kısa olduğunu belirledi.

EN KISA ÜST KOL KEMİĞİ

Bu keşifle uzmanlar, şu ana kadar dünya genelinde herhangi bir insan türüne ait "en kısa üst kol kemiğinin" bulunduğunu açıkladı.

Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nde görevli Adam Brumm, "Bu keşfimiz, bu nadir türün atalarının çok daha kısa olduğuna ilişkin tezimizi kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ FİLMİ İLE TANINDILAR

Yapılan araştırmalar ışığında küçük beyinli ve küçük gövdeli olarak bilinen "Hobbit" arkaik insan türü "Homo floresiensis", J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanınır hale gelmişti.

Araştırma sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

  • Homo floresiensis
  • hobbit
  • araştırma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.