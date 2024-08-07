Science Daily dergisinin haberine göre, uluslararası bir arkeoloji ekibi, Flores Adası'nda yaşadığına inanılan ve ilk fosillerinin 2003'te keşfedildiği bu gizemli insan türünün uzvunu inceledi.

Yaklaşık 700 bin yıllık fosil kemiğini inceleyen uzmanlar, yaklaşık 100 santimetre uzunluğunda olduğu düşünülen "Hobbit" türünün aslında 6 santimetre daha kısa olduğunu belirledi.

EN KISA ÜST KOL KEMİĞİ

Bu keşifle uzmanlar, şu ana kadar dünya genelinde herhangi bir insan türüne ait "en kısa üst kol kemiğinin" bulunduğunu açıkladı.

Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nde görevli Adam Brumm, "Bu keşfimiz, bu nadir türün atalarının çok daha kısa olduğuna ilişkin tezimizi kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ FİLMİ İLE TANINDILAR

Yapılan araştırmalar ışığında küçük beyinli ve küçük gövdeli olarak bilinen "Hobbit" arkaik insan türü "Homo floresiensis", J.R.R. Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi serisiyle tanınır hale gelmişti.

Araştırma sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.