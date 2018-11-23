Araştırmacılar iyon gücü ile havalanan uçak geliştirdi

Uçak kanatlarının ön kısmında bulunan ince teller 20,000 volt gerilim ile yükleniyor, bu kablolar ayrıca nitrojen iyonları depoluyorlar. Aynı telin biraz daha gerisinde bulunan kanatlara ise -20,000 voltluk gerilim yükleniyor. Böylelikle tel ve kanatlar arasında bir elektrik alanı oluşuyor. Ön tel kısmı pozitif, kanat kısmı ise negatif olduğu için iyonlar telden, kanat kısmına doğru hareket ediyorlar. Böylece uçağı havalandırmak için gerekli olan kaldırma kuvveti sağlanmış oluyor.

MIT araştırmacıları denemelerinde şu an için 10 saniye havada kalmayı ve 60 metre ileri gidebilmeyi başardılar. Yakın gelecekte teknolojinin, küçük hava taşıtları (drone) için kullanımının daha uygun olacağını belirten ekip üyeleri, teknolojilerinin hızla geniş kitlelerin kullanabileceği hale gelmesini umuyor.

Teorik olarak 1920’lerden bu yana yapılması mümkün olan iyonik kanatlar, ilk defa gerçek dünya şartları içerisinde, büyük ölçekte çalışmayı başarmış oldu. Henüz emekleme aşamasında olan bu teknolojiyi günlük yaşamımızda görebilmemiz ise uzun zaman mümkün olmayacak. Uçağın nasıl havalandığını ve arkasındaki teknoloji hakkındaki detayları aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.

(Donanım Haber)