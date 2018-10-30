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ASELSAN 9 ayda 1,7 milyar TL net kâr elde etti

ASELSAN'ın 9 aylık konsolide net karı, 1 milyar 735 milyon 503 bin TL oldu.

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ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN'ın 9 aylık konsolide net karı 1 milyar 735 milyon 503 bin TL, üçüncü çeyrek net karı da 793 milyon 706 bin TL seviyesinde gerçekleşti.
 
Şirketin, geçen yılın aynı dönemindeki konsolide net karı 9 aylık dönemde 793 milyon 706 bin TL, 3 çeyrekte de 207 milyon 682 milyon TL olmuştu.

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