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Bilim-Teknoloji

ASELSAN ekipmanlarına uzayda geçer not

Türksat 5B uydusundaki ASELSAN ekipmanları 36 bin kilometre yer sabit yörüngede teknoloji hazırlık seviyesi 8'e ulaşan Türkiye'nin ilk uzay ekipmanları olmayı başardı.

AA4 Eylül 2022 Pazar 17:29 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, uzayda konumlanacağı yörüngesine yolculuğu bir süredir devam eden Türksat 5B uydusu ve içerisinde yer alan ASELSAN ekipmanlarına ait ilk sinyaller, uydunun yörüngesine ulaşmasıyla birlikte yer kontrol istasyonundan alındı.

İlk sinyallerin yeryüzüne iletilmesinin ardından yörünge testleri yapılan Türksat 5B uydusundaki ASELSAN Ku-Bant Almaç (Düşük Gürültülü Yükselteç ve Frekans Aşağı Çevirici) ve Ka-Bant LNA (Düşük Gürültülü Yükselteç) ekipmanları, testlerden başarılı şekilde geçerek uzay ortamında çalışabilirliklerini kanıtladı. Söz konusu ekipmanlar 36 bin kilometre yer sabit yörüngede teknoloji hazırlık seviyesi 8'e ulaşan Türkiye'nin ilk uzay ekipmanları olmayı başardı.

ASELSAN ekipmanları, tamamen yerli ve milli kaynaklarla tasarlandı, üretildi, ve çevresel/performans testleri yapılarak, Türksat 5B uydusuna entegre edildi. Uydunun Falcon-9 roketi ile fırlatılması 19 Aralık 2021'da gerçekleştirildi.

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