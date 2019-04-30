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ASELSAN, IDEF'te 300'ü aşkın ürününü sergiliyor

ASELSAN, ilk defa görücüye çıkardığı yeni sistemlerin de aralarında bulunduğu 300'ü aşkın ürünle bu yılki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'19) katılıyor.

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ASELSAN, ilk defa görücüye çıkardığı yeni sistemlerin de aralarında bulunduğu 300'ü aşkın ürünle bu yılki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda boy gösteriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, IDEF 2019'da genelkurmay başkanlarının, savunma bakanlarının, kuvvet komutanlarının da bulunduğu 50'den fazla üst düzey yabancı heyeti ağırlıyor.

KOBİ'LER İÇİN ÖZEL BÖLÜM HAZIRLANDI

Şirket, teknoloji transferini de içeren çeşitli iş birliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin teknolojik altyapılarına, güvenliklerine ve refahına katkı sunma konusunda kararlılığını fuarda bir kez daha vurguluyor.

IDEF 2019'da, ASELSAN'da kariyer sahibi olmak isteyen adaylar, güç birliği yapan tedarikçiler, tedarikçi olmaya aday sanayiciler ve KOBİ'ler kendilerine ayrılan özel bölümlerde iş imkanlarına yönelik fırsatları keşfederek, değerlendiriyor. 

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