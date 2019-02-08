ASELSAN, güvenlik sistemleri konusunda 58,3 milyon lira ve 21,3 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladı ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 58 milyon 300 bin lira ve 21 milyon 300 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandı.