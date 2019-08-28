30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,809
  • 6,4578
  • 286.524
  • 95766.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ASELSAN telsizleri ilk kez Hava Kuvvetleri'nde

ASELSAN'ın yazılım tabanlı hava telsizleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ardından Hava Kuvvetleri platformlarında da kullanılmaya başlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında daha önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı hava platformlarına kurulum bütünleştirmesi yapılan 9681 V/UHF ve 9681 HF telsizleri, ilk kez Hava Kuvvetleri platformlarından CN-235 (CASA) modeli kargo uçağına entegre edildi.

Entegrasyon faaliyetinin tamamlanmasının ardından, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde Konfigürasyon Kontrol Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kurulda, telsiz entegrasyonu sonrası CN-235 platformu için uçuş onayı kararı alındı.

ASELSAN 9681 V/UHF ve 9681 HF telsiz ailelerinin CN-235 platformuna entegrasyonu, Hava Kuvvetleri Komutanlığının diğer hava platformlarının haberleşme ihtiyaçlarının ASELSAN ürünleriyle karşılanması açısından önem taşıyor.

Şirketin "yazılım tabanlı telsiz" ailesi üyelerinden 9681 V/UHF Hava Telsizi, 30-512 MHz bandında anten görüş hattı dahilinde taktik sahada frekans atlamalı, kriptolu ve açık ses/veri haberleşmesine imkan sağlıyor. 9681 V/UHF hava telsizlerinde kullanılan dalga şekilleri yeni teknolojilere göre güncellenebildiği gibi kullanıcının talep ettiği ihtiyaçlara cevap vermek adına yeni dalga şekilleri ve özellikleri de cihaza eklenebiliyor. Bu özelliği sayesinde, 9681 V/UHF Hava Telsizi tek bir donanım ile pek çok telsize ait özelliği aynı anda barındırıyor.

9681 HF Hava Telsizi ise ufuk ötesi frekans atlamalı, kriptolu ve açık ses/veri haberleşmesine imkan sağlıyor. 2-30 MHz bandında, dahili kripto ve modem kabiliyetleri sayesinde hava platformlarına hızlı ve güvenli haberleşme imanı sunan 9681 HF Hava Telsizi, en güncel HF teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Telsiz, Üçüncü Nesil Otomatik Link Kurma (ALE) ve Otomatik Kanal Seçimi (ACS) gibi modern teknolojiler sayesinde HF haberleşme zorluklarına karşı kullanıcılara efektif bir çözüm sunuyor.

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir"

'NATO'nun 5. maddesini tetikleyebilir'

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Emine Bulut'un katilini öven Özen'e Meclis yasağı

Memur zammı için karar günü

Memur zammı için karar günü

Aslan’a Falcao resti

Aslan’a Falcao resti

Eller tetikte: Türkiye'den emir bekliyorlar

Eller tetikte: Türkiye'den emir bekliyorlar

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk'ün 300 bin liralık çerez faturası

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

Yüzlerce askerin köpek balıklarına nasıl yem olduğu ortaya çıktı

İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz

İran: Batı Asya'nın en büyüğünü inşa ediyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Ahmet Türk´ün 300 bin liralık çerez faturası

Ahmet Türk´ün 300 bin liralık çerez faturası

Asırlar önce depremden korunmak için bakın ne yapmışlar

Asırlar önce depremden korunmak için bakın ne yapmışlar

Annesi ölen tayı biberonla besliyor

Annesi ölen tayı biberonla besliyor

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

İşte Başkan Erdoğan'la Putin'in konuştuğu Su-57'nin gösterisi ve özellikleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019