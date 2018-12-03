ASELSAN Türkiye'deki en büyük Ar-Ge harcamasını yaptı

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” araştırmasının 2017 yılı sonuçları açıklandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin her yıl açıkladığı “TİM 1000 – İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırması kapsamında açıklanan veriler ile hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin yıl sonu bilançolarında yer alan bilgilerden yola çıkılarak yapılan araştırmaya göre, 2017’de Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketi, 1.674.543 lira ile ASELSAN oldu. ASELSAN, 2017’de cirosunun yüzde 31’ini Ar-Ge’ye ayırdı. ASELSAN, geçtiğimiz yıl da Ar-Ge 250’nin zirvesindeydi.

Ar-Ge 250’nin ikinci sırası da bu yıl aynı: Havacılık sektörünün milli devi, Tusaş’ın Ar-Ge harcamaları geçtiğimiz yıl 720 milyon TL idi. Bu yıl 1 milyar TL’yi geçti. Tusaş da, Aselsan gibi cirosunun büyük kısmını Ar-Ge’ye ayırıyor.

Özel sektör firmalarında ise Ar-Ge harcamalarının liderliğini otomotiv sektörü üstleniyor. Ar-Ge 250 araştırmasında geçen yılın üçüncüsü Ford, bu yıl da Ar-Ge 250’de yerini korudu. Ford Otomotiv, bilindiği gibi Türkiye’nin En Çok İhracat Yapan Şirketleri listesinin de zirvesinde yer alıyor.

Bu yıl Ar-Ge 250 listesinin dördüncü ve beşinci sıralarında yer alan şirketler değişti. 2016’da yıl beşinci sırada yer alan Roketsan, 2017’de dördüncülüğe yükseldi. Roketsan, 2017’de 391 milyon liralık Ar-Ge yatırımına imza attı.

Ar-Ge 250’nin 2017’de en kayda değer çıkışlarından birini uluslararası beyaz eşya şirketi BSH gerçekleştirdi. Bosch ve Siemens markalarını kapsayan BSH, 2017’de 350 milyon liralık Ar-Ge harcaması yaparak, kendisinden bir sonra gelen Arçelik’i de geçerek beşinciliğe yükseldi ve sektörünün zirvesine çıktı.

Ar-Ge 250’nin üst sıralarına geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da savunma ve havacılık, beyaz eşya ve otomotiv sektörleri damga vurdular. Arçelik de bu yıl sıralamada yükseldi. Geçtiğimiz yılın listesinde yedinci sırada yer alan şirket bu yıl altıncılığa çıktı. Beyaz eşyanın güçlü şirketi, bir önceki yıl 201 milyon TL Ar-Ge harcaması yapmıştı. Bu yıl bu rakamı 267 milyon TL’ye çıkardı. Şirket, İngiltere, ABD, Tayvan, Portekiz ve Türkiye’deki toplam 14 Ar-Ge merkeziyle global bir Ar-Ge ekosistemini yönetiyor. Ar-Ge merkezlerinde 1300 Ar-Ge personeli görev yapıyor.

İlk 50’de 16 otomotiv şirketi

Otomotiv şirketleri bir bütün olarak Ar-Ge 250’de ağırlık oluşturuyorlar. Nitekim ilk 50’de yer alan otomotiv şirketlerinin sayısı 16’ya ulaşıyor. Buna karşılık listede aşağılara doğru indikçe savunma ve havacılık şirketlerinin sayılarının azaldığı dikkat çekiyor. İlk 50’de, ilk 10’da yer alanlar dışında savunma ve havacılık şirketi yer almıyor.

İlk 50’de, bu sektörlerin yanı sıra ilaç (Abdi İbrahim, Deva Holding, Nobel İlaç), 4 petrokimya şirketi (TÜPRAŞ, Petkim, Milangaz, Dyo), 2 tekstil şirketi (Sanko ve Mavi) yer alıyor.

(Dünya)