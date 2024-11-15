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Bilim-Teknoloji

ASELSAN'dan sürpriz imza

ASELSAN, AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle satış anlaşması imzaladı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 09:54 - Güncelleme:
ASELSAN'dan sürpriz imza
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ASELSAN, Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkedeki platform üreticisiyle radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin 16 milyon 632 bin avroluk satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile AB üyesi bir ülkedeki platform üreticisi arasında, radar ve elektro-optik sistemlerden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 16 milyon 632 bin avro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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