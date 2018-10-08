Kara Kuvvetleri Komando Birliklerine ait silahların elektro-optik nişangâhlar ile donatılmasında önemli aşama geçildi ASELSAN’ın A bülten dergisinde yayınlanan bilgilere göre 2017 yılında; Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM) ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile bir tedarik anlaşması imzalanmıştı. Bu proje çerçevesinde ilk ürünlerin teslimatı; fabrika testlerini müteakip Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birliği’nde (ATUNEB) gerçekleştirilen dayanım ve atış performansı testleri ardından başarı ile tamamlandı.