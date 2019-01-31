Askeri havacılık tarihinin en güçlü uçağı Tupolev Tu-160 modernize edilmiş haliyle 2021'de Rus ordusunun envanterine girecek

Savunma Bakanı Sergey Şoygu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, seri olarak üretilen stratejik bombardıman uçağı Tupolev-160M'nin 2021'de Rus ordusunun enventerine gireceğini söyledi.

2015 yılında, Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarının yerine modernize edilmiş Tu-160M2 modelinin üretimine karar verilmişti. 2021 yılına kadar modernize edilmiş ilk 50 uçağın seri olarak üretimi için çalışmaların sürdüğü, ilk uçağın ise yine 2021 yılında envanterine gireceği bildirildi.

Şoygu, "Modernize edilen Tupolev-160M, en yeni yerleşik savunma sistemine, en son teknolojiye sahip güvenilir, dayanıklı iletişim sistemine, nükleer silahların kullanılabildiği, savaş yeteneklerini önemli ölçüde artıracak benzersiz silahlara sahip olacak." dedi.

1987 yılından bu yana Rus Hava Kuvvetleri'ne hizmette bulunan, askeri havacılık tarihinin en büyük ve en güçlü süpersonik uçağı Tu-160M ayrıca bombardıman uçakları arasında en yüksek kalkış ağırlığına sahip.