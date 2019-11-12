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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Askeri kamuflaja elektromanyetik kalkan

Gelişen teknolojiyle beraber son teknoloji askeri, sağlık ve savunma sanayinde kullanılan elektromanyetik kalkanlamaya sahip kumaş geliştirildi.

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Geliştirilen kumaşlar, ilk kez 28-30 Kasım tarihlerinde CNR Expo’da gerçekleşecek Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki panjur, tente, kapı-geçiş ve güneşten korunma sistemleri fuarında yer alacak. Alman Ekonomi Bakanlığı desteği ile organize edilen fuarda, 10 Alman Firması da ürünlerini sergileyecek. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen ve tek uluslararası ticari fuar olma özelliği taşıyan R+T Türkiye’ye, 8 ülkeden de katılım gerçekleşecek. Fuarda, geliştirilen teknik ürünler arasında, özellikle savunma sanayiinde kullanılabilecek; mineral/taş içerikli özel alev almaz kumaşlar da yer alacak.

BİRÇOK ÜRÜN VAR

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Sayın Ufuk Altıntop, “50’si uluslararası 110’dan fazla firmanın katılacağı organizasyonunun, 1.500 uluslararası ziyaretçiye ulaşması hedefleniyor. 8 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak fuara katılacak ülkeler arasında Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore var” dedi. 

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