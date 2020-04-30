Assassin's Cread Valhalla oyunu resmen duyuruldu! Assassin's Cread Valhalla oyunu ne zaman çıkacak?

30 Nisan 2020 Perşembe 13:21 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:21

Assassin's Creed serisinin merakla beklenen yeni oyunu Valhalla için geri sayım başladı. Assassin's Creed serisinin yeni oyunu 'Valhalla' oyunseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Assassin's Creed'in yapım şirketi Ubisoft, geçtiğimiz yıl bir Assassin's Creed oyunu üretmedi. Nitekim, uzun zamandır kulaktan kulağa yayılan bilgiler doğru çıktı ve Ubisoft'un yeni bir Assassin's Creed oyunu üzerinde çalıştığı doğrulandı. Fakat oyunun ismi veya teması hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Yeni oyunun Assassin's Creed Valhalla olarak adlandırılacağı duyuruldu.

Assassin’s Creed Valhalla resmi olarak açıklandı. Yeni Assassin’s Creed Valhalla oyunun duyurusunu YouTube üzerinden düzenlenen canlı yayın ile beraber gerçekleştiren Ubisoft, duvar kağıdını Adobe Photoshop üzerinden çizdi.

İşte o video





Oyun, Viking Çağı’nda geçiyor. Dokuzuncu ve on birinci yüzyıllar arasında yaşanan Viking Çağı, orijinal Assassin's Creed döneminden 100 ile 400 yıl öncesini kapsıyor.

Oyunun Viking Çağı’nda geçiyor olması, oyun sırasında Saklı Olanlar ve Kadimlerin Düzeni’nin nasıl Suikastçı Kardeşliği ve Tapınak Şövalyeleri Düzeni haline geldiğinin hikayesini göreceğimiz anlamına geliyor.

Webtekno'nun haberine göre; Assassin's Creed Valhalla’daki ortamı göstermek için BossLogic tarafından yapılan resimde bir Viking savaşçısı, iki farklı sahneyi birbirinden ayırıyor. Viking savaşçısının sol tarafında uzun tekneleriyle denize açılmış Vikingler görülüyor. Sağdaki sahnede ise Viking savaşçılarının İngiliz askerlerine saldırdığını görüyoruz.

ASSASSİN'S CREED: VALHALLA

BossLogic’in yaptığı resimdeki iki sahnenin ortasında bulunan Viking savaşçısının elinde bir balta bulunuyor. Baltanın üzerine ise Suikastçılar Kardeşliği’nin sembolü kazınmış. Aynı zamanda Viking savaşçısının sağ omzunun üzerinde uçan bir kuzgun görünüyor. Kuzgun, oyunda daha önce yer alan Senu ve Ikaros kartallarının sırasıyla Origins ve Odyssey’de yaptıkları keşif rolünü üstlenecek gibi görünüyor. İskandinav mitolojisinde kuzgunlar, Odin’in gözleri olarak anlatılır, bu yüzden kuş bakışı bir görüş elde etmek için Valhalla’da kuzgun kullanılması temaya oldukça uygun görünüyor.

Assassin's Creed Valhalla’daki ortamı göstermek için BossLogic tarafından yapılan resimde bir Viking savaşçısı, iki farklı sahneyi birbirinden ayırıyor. Viking savaşçısının sol tarafında uzun tekneleriyle denize açılmış Vikingler görülüyor. Sağdaki sahnede ise Viking savaşçılarının İngiliz askerlerine saldırdığını görüyoruz. Bunun dışında şimdilik yeni oyun ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Assassin's Creed: Valhalla, 2018’de yayınlanan Assassin's Creed Odyssey’den sonra serinin yayınlanan ilk oyunu olacak.

ASSASSİN'S CREED VALHALLA DOĞRULANDI

Assassin's Creed resmi Twitter hesabı, bir tweet paylaştı. Hesap paylaştığı tweette oyunun isminin Assassin's Creed Valhalla olacağını açıkladı. Fakat tweet sadece bunu söylemiyordu. Oyunun resmi tanıtımının yapılacağı saat de söz konusu tweette yazılıydı. Buna göre, Assassin's Creed Valhalla bugün TSİ 18:00'da yapılacak bir uzun tanıtım ile duyurulacak.

Assassin's Creed: Valhalla’nın resmi fragmanının bugünün ilerleyen saatlerinde yayınlanması bekleniyor.