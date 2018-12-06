Astrofizikçiler, Dünya dışından gelen yüksek enerjili sinyali tespit etti

'Physical Review-D' dergisinde yayınlanan bu keşif, daha önce Amundsen-Scott Güney Kutbu İstasyonu'ndaki IceCube Nötrino Gözlemevi'nde görevli bilim insanları tarafından tespit edilmiş olan yüksek enerjili nötrinoların kaynağına ışık tutabilir.

Yakalanması zor olan yüksek enerjili nötrinolar, diğer maddeyle nadiren etkileşime girerek milyarlarca ışık yılı mesafesine engelsiz seyahat eder. Yüksek enerjili nötrinolar, Dünya'da tespit edilmeden önce neredeyse ışık hızında 3,7 milyar yıl seyahat etti. Bu, kökeni bilim adamları tarafından tanımlanabilen diğer tüm nötrinolardan daha uzaktır.

TESPİT EDİLEN SİNYAL, 300 ELEKTRON VOLTTAN FAZLA

Fransa, Norveç ve İsviçre'deki üniversitelerden araştırmacılar ile ortak çalışmalar yapan Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nden (MEPhI) bilim insanları, Fermi Uzay Teleskobu'nun elde ettiği yüksek enerjiye (300 elektron volttan fazla) sahip olan Gama ışını verilerini incelediğinde Gama ışını akışında kaynağı bilinmeyen bir unsuru tespit etti.

Söz konusu araştırma yürüten bilim insanlarından MEPhI Profesörü Dmitriy Semikoz, konuyla ilgili Sputnik'e yaptığı açıklamada şunu söyledi:

'GALAKSİMİZİN BİR YERİNDE OLMALI'

"Galaksimizin dışındaki kaynaklarda 300 elektron volttan fazla enerji söz konusuysa elde edilen sinyallerin, Gama ışınının galaksiler arası ortamın içine çekilmesi nedeniyle çok zayıf olabileceği muhtemel. Öte yandan gama ışınlarının galaksimize hemen hemen hiç çekilmediğini düşünürsek, tespit edilen yeni unsurun galaksimizin bir yerinde olması gerek".

Yeni unsurun daha önce IceCube Gözlemevi'nde tespit edilmiş yüksek enerjili nötrino akışı ile uyum içinde olduğuna dikkat çeken Semikoz, bunun aynı kaynaktan geldiğini kanıtladığını savundu.

Şu an itibariyle Rusya'daki Baykal Gölü'nün dibinde bir kilometreküplük alanda 'Gigaton Water Detector' isimli su altı nötrino teleskobunun kurulma çalışmaları sürüyor. 2020 yılına doğru Baykal'daki teleskobun etkinlik açısından Antarktika'da bulunan IceCube Nötrino Teleskop Laboratuvarı ile aynı seviyeye ulaşması bekleniyor.