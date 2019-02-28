ATAK'ın 'ağır abisi'nde milli radar MİLDAR kullanılacak

Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi’nde kullanılacak yerli ürünler netleşiyor. Helikopterde, Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı olan Milimetre Dalga Radarı (MİLDAR) kullanılacak.

ENTEGRE ÇALIŞACAK

Akşam'ın haberine göre; Sistem helikopter üzerindeki silah ve diğer sensör sistemleriyle entegre çalışacak, böylece helikopterin etkisiz hale getirme özelliklerini artıracak. Atak'ın yaklaşık iki katı ağırlığında olacak, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin üretimi için geçen hafta sözleşme imzalanmıştı. Hedef Tespit Takip ve Arazi Profili Oluşturma özelliklerine sahip, Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı olan Helikopter-MİLDAR’ın kabulü için T129 Atak helikopteriyle testler başarıyla yapılmıştı. MİLDAR, bütün hava şartlarında çoklu yer ve hava hedefine yönelik otomatik tarama, tespit etme, yerini bulma ve sınıflandırma yapabiliyor.

SALDIRI YETENEĞİ ARTIYOR

Hareketli hedefleri tespit ettikten sonra takibini yapan MİLDAR, pilota 360 derece durum farkındalığı yaratarak olası hedefleri radar ekranı üzerinde sunabiliyor. MİLDAR, helikopterin saldırı yeteneğini artırıyor. Aynı zamanda 12 km menzile kadar tank, ZMA, ZPT, TTZA gibi yer hedefleri ve 8 km'ye kadar helikopter ve İHA gibi hava hedeflerini yüksek çözünürlükle ayırt edebiliyor.