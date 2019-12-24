ATM’lerde kimlikle para çekilebilecek

24.12.2019 02:47 - Güncelleme: 24.12.2019 02:48

Türkiye’nin onaylı ilk mobil kart erişim cihazı biOnay ATM pazarının önemli oyuncuları ile işbirliği yaparak ATM entegrasyonu ve kavram ispat çalışmaları gerçekleştirdi. EGA iştiraki olan biOnay’ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, ATM üreticisi firmalarla yeni döneme hazırlandıklarını belirterek “Birlikte şube dışı bankacılık için yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

GÜVENLİ İŞLEM

Banka kartı taşıma döneminin kapanacağını ifade eden Usta “Kimlik kartının yetkili kurum tarafından verilip verilmediğini, kişiye ait olup olmadığını tespit eden biOnay cihazları yeni çipli kartlarda yer alan parmak izi, PIN ve dijital sertifika unsurlarını kullanarak 3-faktör kimlik doğrulama gerçekleştirebiliyor. biOnay teknolojisini ATM’lerde kullanmaya başladığımızda banka ya da kredi kartına ihtiyaç duymadan tüm vatandaşlar güvenli bir şekilde çipli kimlik kartları ve parmak iziyle para işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece insanların ceplerinde birden fazla banka kartı taşıdığı dönem de geride kalıyor” açıklamasını yaptı.

POTANSİYEL MÜŞTERİ

Kimlikle para işlemlerini gerçekleştirme sisteminin bankalara yeni müşteri de kazandıracağını belirten Usta, “biOnay’ın entegrasyonuyla birlikte kimliklere ATM’lerden e-imza yüklemek de mümkün olacak. Yüklenen e-imzalarla yasal bağlayıcılığı olan sözleşmeleri dijital olarak imzalayabiliriz. Yani her ATM, bankaların bir şubesi gibi olacak. ATM’lerde yeni müşteri edinme (dijital onboarding), abonelik işlemleri, anında kredi gibi yeni uygulamalar ve iş fırsatları oluşacak” dedi.