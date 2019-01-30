15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2656
  • 6,0238
  • 222.29
  • 104.400
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Avcı uçağı görünmezlik özelliğine kavuştu

Çin'in çok maksatlı savaş uçağı J-16 radarlara görülmeyi engelleme kabiliyetine sahip bir gümüş-gri boya kaplamayla boyandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pazartesi günü Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan (PLA) yapılan açıklamaya göre, J-16 savaş uçağının radarlara görülmeyi engelleme kabiliyetine sahip bir gümüş-gri boya kaplamayla boyandığı ayrıca uçağın artık her türlü havadan havaya füzeleri de taşıyabileceği açıklandı.
 
PLA'nın Altın Kask yarışmasını üç kez kazanan ilk pilot olan Tugay komutanı Jiang Jiaji konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ocak ayında gerçekleştirilen tatbikat sırasında kullanılan J-16'nın bir tür gizleme görevi gören gümüş-gri boyayla kaplandığını ve bu boyanın uçağın çıplak gözle veya elektromanyetik cihazlarla görülmesini neredeyse engelleyen bir gizlilik kabiliyeti kazandırdığını.” belirtti.
 
Çinli bir hava savunma uzmanı olan Fu Qianshao ise,” J-16’nın aerodinamik tasarımının gizlilik yerine manevra kabiliyetinin ön plana çıkarıldığını ancak bu kaplama sayesinde uçağın radara yakalanmama özelliğinin de eklendiğini”açıkladı.
 
Fu, "Çin'in J-20 gibi daha gelişmiş savaş uçağı olmasına rağmen, J-16 ile J-20 birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip o yüzden PLA'nın J-16 ile J-20 kombinasyonuna ihtiyacı var." dedi.
 
Çok maksatlı savaş uçağı J-16 en az sekiz ton mühimmat taşıyabiliyor.

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan 'Venezuela' uyarısı! Seyahat etmeyin

Trump'tan 'Venezuela' uyarısı! Seyahat etmeyin

TSK göz açtırmıyor: Binlerce FETÖ'cü açığa alındı

TSK göz açtırmıyor: Binlerce FETÖ'cü açığa alındı

AK Parti seçim sloganı belli oldu

AK Parti seçim sloganı belli oldu

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

MİT'den bir operasyon daha! Kritik isim yakalandı

MİT'den bir operasyon daha! Kritik isim yakalandı

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor
 

POPÜLER HABERLER

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Mahatma Gandhi´nin ölümü - Tarihte bugün 30 Ocak 1948

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA