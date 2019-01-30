Avcı uçağı görünmezlik özelliğine kavuştu

Pazartesi günü Çin Halk Kurtuluş Ordusu'ndan (PLA) yapılan açıklamaya göre, J-16 savaş uçağının radarlara görülmeyi engelleme kabiliyetine sahip bir gümüş-gri boya kaplamayla boyandığı ayrıca uçağın artık her türlü havadan havaya füzeleri de taşıyabileceği açıklandı.

PLA'nın Altın Kask yarışmasını üç kez kazanan ilk pilot olan Tugay komutanı Jiang Jiaji konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ocak ayında gerçekleştirilen tatbikat sırasında kullanılan J-16'nın bir tür gizleme görevi gören gümüş-gri boyayla kaplandığını ve bu boyanın uçağın çıplak gözle veya elektromanyetik cihazlarla görülmesini neredeyse engelleyen bir gizlilik kabiliyeti kazandırdığını.” belirtti.

Çinli bir hava savunma uzmanı olan Fu Qianshao ise,” J-16’nın aerodinamik tasarımının gizlilik yerine manevra kabiliyetinin ön plana çıkarıldığını ancak bu kaplama sayesinde uçağın radara yakalanmama özelliğinin de eklendiğini”açıkladı.

Fu, "Çin'in J-20 gibi daha gelişmiş savaş uçağı olmasına rağmen, J-16 ile J-20 birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip o yüzden PLA'nın J-16 ile J-20 kombinasyonuna ihtiyacı var." dedi.

Çok maksatlı savaş uçağı J-16 en az sekiz ton mühimmat taşıyabiliyor.