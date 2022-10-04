Avrupa Parlamentosu onayladı: Tek tip olacak!

Küresel bazda bir ilke imza atan parlamento kararının, Lightning şarj girişi kullanan iPhone üreticisi Apple'ı rakiplerinden daha fazla etkilemesi bekleniyor.

AB kurumları tarafından daha önce alınan kararı onayan parlamento oylaması, Android telefonlarda kullanılan USB-C girişleri AB standardı haline getirerek Apple'ı iPhone ve diğer cihazlarındaki girişleri değiştirmeye zorlayacak.

Avrupa'nın başlıca elektronik ürün tedarikçilerinden Apple'ı rakiplerine göre daha çok etkilemesi beklenen yeni kural; müşterileri, USB-C girişi olmayan eski ürünler yerine yeni çıkan Apple cihazlarını almaya teşvik ederek şirkete fayda da sağlayabilir.

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E-kitap okuyucuları ve kablosuz kulaklıklar gibi başka cihazları da kapsadığından kural, Samsung ve Huawei'yi de etkileyebilir.

Apple, Samsung ve Huawei'e ulaşılamadı.

Parlamento üyeleri 602 lehte, 13 aleythe oyla kararı onayladı.

iPhone ve Android kullanıcılarının farklı şarj cihazları kullanma zorunluluğuna yönelik şikayetlerinden ötürü Brüksel 10 yıldan uzun süredir ortak şarj girişi kullanılması konusunda ısrar ediyordu.

Avrupa Komisyonu, yeni kuralın tüketicilere 250 milyon euro tasarruf sağlayacağını belirtmişti.

2019 yılında Komisyon'un yaptırdığı bir araştırma 2018 yılında cep telefonlarının %50'sinin USB micro-B, %29'unun USB-C ve %21'inin Lightning girişi üzerinden şarj olduğunu göstermişti.