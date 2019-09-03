29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7747
  • 6,3253
  • 284.189
  • 98544.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Avrupa Uzay Ajansı uydusu ile Elon Musk’ın uydusu çarpışmadan kıl payı kurtuldu

Avrupa Uzay Ajansı uydularından birinin, Elon Musk’ın internet uydusuyla potansiyel bir çarpışmayı önlemek için manevra yaptığını duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bilimsel amaçlı yörüngede bulunan uydularından birisi olan Aeolus’un 2 Eylül’de, SpaceX’in Starlink internet uydusuyla potansiyel bir çarpışmayı önlemek için manevra yaptığını ve bu tarz bir uydunun böyle bir kaçınma manevrasını ilk kez yaptığını bildirdi.
 
ESA Operations’tan yapılan açıklamada, “Aeolus uydusunun Starlink 44 olarak tanımlanan Elon Musk’ın internet uydusuna yakın bir yaklaşma olasılığını önlemek için bir manevra yaptığı” belirtildi.
 
Yapılan açıklamada ekipteki uzmanların bu iki aktif uydu arasındaki çarpışma riskini hesapladığı ifade edilirken, şunlar kaydedildi:
 
“Aeolus için en güvenli seçeneğin, irtifasını yükseltmek ve SpaceX uydusunu geçmek olacağını belirtti. Bu manevra seçeneği başarıyla gerçekleştirildi ve ajans, uzay aracının en yakın yaklaşımdan sonra normal şekilde çalıştığını doğruladı.”
 
AEOLUS UYDUSU
 
22 Ağustos 2018’de yörüngesine fırlatılan Aeolus, ESA’nın Yaşayan Gezegen Programı kapsamında geliştirilen dördüncü Dünya Gezgini görevidir. Dünya’daki rüzgârları uzaydan doğrudan gözlemleyen ilk uydu olan Aeolus, Fransız Guyanası’ndan Vega roketiyle fırlatıldı.
 
12 BİN UYDU İLE UZAYDAN İNTERNET AĞI PROJESİ: STARLINK
 
Elon Musk’ın sahibi olduğu Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX’in geliştirdiği, Falcon 9 roketi, yine Elon Musk’ın FCC’den onay aldığı ultra hızlı internet uydularının (Starlink) ilk 60 adetlik filosunu 24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye saati ile 05:30’da Florida’daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu’ndaki (CCAFS) Uzay Fırlatma Kompleksi’nden Falcon 9 Blok 5 roketi ile yaklaşık 550 kilometredeki yörüngesine göndermişti.
 
SpaceX, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uygun fiyatlı internet erişimi sağlamak için Starlink mega uydu kümesini oluşturuyor. Uzay şirketi, mega uydu kümesi için toplamda 12 bin uydu fırlatmayı hedefliyor. Musk, “küçük” kapsama alanı için en az 400 uyduya, “orta” kapsama alanı için ise 800 uyduya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bıçaklı cani ilkokula daldı, çok sayıda çocuğu katletti

Bıçaklı cani ilkokula daldı, çok sayıda çocuğu katletti

Batman'daki vahşette 'kan parası' detayı

Batman'daki vahşette 'kan parası' detayı

Kardeşi konuştu: Parayı alamayınca şikayetçi oldu

Kardeşi konuştu: Parayı alamayınca şikayetçi oldu

Diagne para kazandırıp gitti

Diagne para kazandırıp gitti

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

İstanbul’da her gün zam: Şimdi de İSPARK yalanı

İstanbul’da her gün zam: Şimdi de İSPARK yalanı

Teslim olan kadın teröristler PKK'nın iç yüzünü anlattı

Teslim olan kadın teröristler PKK'nın iç yüzünü anlattı

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Minik Eymen’in kız kardeşi...

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Minik Eymen’in kız kardeşi...
 

POPÜLER HABERLER

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Ege Denizi' üzerinde uçtu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'Ege Denizi' üzerinde uçtu

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

Birbirinden ilginç şeffaf canlılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019