Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM, BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ı ağırladı. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu eşliğinde merkezdeki düzenekleri deneyimleyen Haluk Bayraktar, GUHEM'in gençlerin geleceğin teknolojilerine hazırlanması noktasında çok güzel bir eğitim ortamı sunduğunu söyledi.

"GUHEM MODERN BİR EĞİTİM TESİSİ"

Gençlerin erken yaşta bilimsel ve teknolojik fenomenleri GUHEM gibi ortamlarda öğrenmelerinin çok kıymetli olduğunu vurgulayan BAYKAR Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, GUHEM'in aslında modern bir eğitim tesisi olduğunu belirtti. Haluk Bayraktar, "GUHEM'de gençlerimiz özellikle havacılık ve uzay gibi katma değeri çok yüksek olan, stratejik öneme sahip alanları eğlenceli bir biçimde öğrenebilme imkanı sunuluyor. Merkezde havacılığın tüm bilimsel prensipleri, uzayın çok temel konuları ele alınmış. Bu anlamda GUHEM havacılık ve uzay teması altında çok güzel bir eğitim ortamı. Böyle ortamlar gençlerimizin geleceğin teknolojilerine hazırlanması anlamında çok kıymetli. GUHEM'in kuruluşuna emek veren BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası bu vizyonla yüz binlerce gencimizin eğitimine katkı sağlar." dedi.

"GUHEM VE TEKNOFEST ORTAK AMAÇLARA HİZMET EDİYOR"

GUHEM ve TEKNOFEST'in benzer amaçlara hizmet ettiğine değinen Haluk Bayraktar, "Her yıl düzenlediğimiz TEKNOFEST, ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunmak ve bu çerçevede ülkemizdeki milli teknoloji ekosistemini geliştirmek hedefiyle yola çıktığımız bir etkinlik. TEKNOFEST bir sene İstanbul bir sene Anadolu konseptiyle devam ediyor. Ama bu sene ilk defa Samsun merkezli olmak üzere tüm Karadeniz boyunca Ordu'dan Trabzon'a, Giresun'dan Rize'ye kadar etkinlikler düzenlendi. Önümüzdeki sene TEKNOFEST İstanbul'da yapılacak. Sonrasında da Bursa'yı da merkeze alabilecek şekilde TEKNOFEST'i gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.