Avustralya iki F-35A müşterek taarruz uçağını teslim aldı
Avustralya iki F-35A müşterek taarruz uçağını teslim aldı. Avustralya’nın toplam 72 adetlik F-35A siparişi mevcut ve projenin ortaklarından birisi.
- star.com.tr
Avustralya, ilk F-35 Lightning II uçaklarını kıtada konuşlandırmaya hazırlanıyor. Teslim alındığı 2014’ten bu yana ABD’de pilot eğitim görevleri icra eden AU-1 ve AU-2 seri numaralı platformlar, buradaki görevlerini tamamladı. İlk defa 2017 yılında bir hava gösterisi için kıta ülkesini ziyaret eden uçaklar, bu sefer kalıcı olarak Avustralya'ya geldi. Platformlar RAAF Williamtown Hava Üssü’nde konuşlandırılacak.
Dünyanın tamamen ağ merkezli beşinci nesil ilk hava kuvvetlerini oluşturmak isteyen Avustralya, bu doğrultuda F-35 Lightning II uçağını projenin merkezinde tutuyor.
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