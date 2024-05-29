''Axiom İstasyonu'' için Türkiye'ye işbirliği teklifi!

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Uzay Yürüyüşü" başlıklı dosyasının 5'inci haberinde, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürerek Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmesinde önemli rol oynayan Axiom Space firmasının çalışmalarına yer verildi.

Kaymaz, AA muhabirine, Axiom Space'in uzayda görev süresi dolacak ISS'in yerini alacak bir istasyon inşa ettiğini söyledi.

İstasyonun inşaat çalışmalarının aktif olarak sürdüğünü anlatan Kaymaz, "Modül üretimi Houston tesisimizde, ilk iki modülün birincil kabuk yapılarının imalatı da İtalya'daki Thales Alenia Space'te devam ediyor. İlk iki modülün İtalya'dan Houston'a teslimatı bu yılın sonlarında gerçekleşecek. İlk modülün 2026'nın sonlarına doğru ISS'e kenetlenmesi yolunda ilerleniyor. Axiom İstasyonu, 2030'a kadar ISS'in yerini almaya hazır olacak." diye konuştu.

Kaymaz, Axiom İstasyonu'nun, hava, su, yakıt ve yiyecek gibi tükenebilen malzemelerin yeniden üretileceği kapalı bir döngü olarak tasarlandığını belirterek, Axiom Space mühendislerinin, hareket etmenin, nemi gidermenin ve dumanı algılamanın daha iyi yollarını bulmak için iticileri ve yaşam destek sistemlerini de test ettiğini dile getirdi.

Özel astronot misyonlarının kendilerine sağladığı katkıya da işaret eden Kaymaz, "Misyonlar, Axiom İstasyonu'nun alçak Dünya yörüngesinde uyarlanabilir yeni nesil bir platform olmasını sağlayan süreçleri iyileştirmemize ve detaylandırmamıza yardımcı olan zengin bilgi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaymaz, karmaşık zorlukları çözmek için kendilerini geliştirdiklerini, mevcut uygulama ve süreçleri yenilikçi çözümlerle birleştirdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"ISS'in aksine Axiom İstasyonu, sınırsız bir ömre sahip olacak şekilde tasarlandı. Modüller eskidikçe veya kullanıma bağlı olarak yıprandıkça, aynı veya geliştirilmiş yeteneklerle sürekli işlevsellik sağlamak için yedek bir modül yapılabilir ve uçurulabilir. İstasyonun bu tekrarlanabilir modülerliği, benzersiz mikro yer çekimi ortamında sürekli uzay içi araştırma ve üretim yürütmek için uzayda kalıcı bir varlığa olanak tanıyor."

- "TÜRKİYE'NİN MİLLİ UZAY PROGRAMI, UZAY ALANINDAKİ KARARLILIĞININ BİR ÖRNEĞİ"



Axiom Space'in, dünya çapındaki ülkeler ve ortaklarla uzun vadeli işbirliği felsefesiyle faaliyet gösterdiğini aktaran Kaymaz, insanlı uzay uçuşlarındaki olasılıkları hayata geçirmelerini ve kapsamlı araştırmalar yürütmek için mikro yerçekimi ortamından yararlanmalarını sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle çalıştıklarını anlattı.

Kaymaz, Axiom Space'in aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle birlikte çalışarak, teknolojik gelişmeleri ileriye taşıyacağı, medeniyete fayda sağlayacağı, küresel havacılık endüstrisinin yeteneklerini geliştireceği ve uzaydaki insan varlığını genişleteceği bir gelecek öngördüğünü söyledi.

Türkiye ile Axiom Space'in işbirliğinin devamının önemine işaret eden Kaymaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'yle işbirliğinin, yenilikleri ve işgücü gelişimini teşvik edeceğine, teknolojileri ilerleteceğine, Türkiye ve ötesindeki insanlara önemli ekonomik ve sosyal değer getireceğine inanıyoruz. Türkiye'nin vizyoner hedeflerle belirlenen iddialı Milli Uzay Programı, uzay alanındaki kararlılığının bir örneğidir. Türkiye, küresel uzay endüstrisinde değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak hizmet verirken, Axiom İstasyonu'nun uzay altyapısının geliştirilmesine de katkıda bulunabilecek önemli bir potansiyele sahip. Türkiye, ileri üretim yeteneklerindeki uzmanlığıyla küresel değer zincirlerinde sağlam bir yer edindi. Pek çok Türk şirketi, dünya çapında önde gelen havacılık firmalarına yüksek kaliteli bileşenler üretme ve tedarik etme sertifikasına sahip. Axiom İstasyonu, uzay alanında Türk şirketlerine anlamlı katkılar sağlama, mikro yer çekiminde yenilikçi teknolojileri test etme ve geliştirme fırsatı sunuyor."