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BİLİM-TEKNOLOJİ

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Ay’da kaybolan Vikram bulundu 

Ay’a iniş yapmaya çalışırken kaybolan Hindistan’a ait Vikram aracının akıbeti belli oldu.

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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), pazartesi günü yaptığı duyuruda Hindistan’ın büyük hedefleri olan Chandrayaan-2 misyonunun bir parçası olan Vikram Ay iniş aracının kaza alanını bulduğunu bildirdi. NASA’nın Ay Gözlem Yörünge (LRO) aracı o zamandan beri iniş aracını arıyordu ancak en azından başlangıçta, geçişler sırasında çekilen gölgeli yüzey fotoğraflarında aracı bulmayı başaramamıştı. Ancak LRO, en sonunda dikkatli gözler yardımıyla iniş aracının enkaz alanını bulmayı başardı ve kaza alanının daha iyi fotoğrafları çekildi. NASA tarafından belirtildiğine göre fotoğraf ana çarpma alanını gösteriyor. 

Ordu, Ceren Özdemir için ayakta

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