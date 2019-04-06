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İsrail’in uzay aracı Ay'ın müthiş görüntülerini kaydetti

İsrail’in 11 Nisan'da Ay’a indirmeyi planladığı Beresheet isimli uzay aracı, perşembe günü “Ay yakalama” manevrası esnasında Ay'ın müthiş görüntülerini kaydetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrailli uzay şirketi SpaceIL, Beresheet (İbranicede Tevrat'ın birinci kitabı) isimli uzay aracını 22 Şubat’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatılmış ve yaklaşık iki ay sürecek olan Ay yolculuğuna başlamıştı. Araç Ay'ın yörüngesinde yaklaşık 470 kilometre mesafede yol alırken o anların fotoğrafını çekti.
 
Beresheet, yaklaşık bir aylık yolculuğunun ardından 20 Mart'ta Ay yörüngesine girmiş, 4 Nisan'da ise başarılı bir yörünge yakalama manevrası gerçekleştirmişti.
 
Uzay aracının çektiği görüntüler, Dünya'dan fotoğraflanamayan perspektifte Ay yüzeyinin nadir bir görünürlüğünü gösteriyor. Resimde Ay'ın yüzeyinde görülen büyük kraterler yaklaşık 4,5 milyar yıldan daha eski en eski kraterlerdir, daha küçük kraterler ise daha genç olanlardır.
 
 

Başka bir resimde, arka planda Dünya’nın bulunduğu yakın bir çekim görülüyor.Fotoğraflar, Beresheet'in dördüncü çevre kamerasından ay yüzeyinden 470 kilometre yükseklikte çekildi.

 
Ay yakalama (Lunar Capture) eyleminin başarısıyla, İsrail ayın yörüngesine giren yedinci ülke oldu. Önümüzdeki hafta, yoğun manevralar ile inişe hazırlıklar yapılacak.
 
DÜNYA'NIN FOTOĞRAFINI DA GÖNDERDİ
 
Beresheet, yolculuğu esnasında 5 Mart'ta Dünya’dan yaklaşık 38 bin kilometre uzaklıktayken Dünya’nın tamamının tek bir karede bulunduğu fotoğrafını göndermişti.
 
 
BERESHEET UZAY ARACININ ÖZELLİKLERİ
 
Beresheet isimli uzay aracı 600 kilogram ağırlığında ancak bu ağırlığın çoğu Ay'a gitmek için kullanılacak yakıttan oluşuyor. Araç Ay'a iniş yaptığı sırada yaklaşık 200 kilogram ağırlığında kalacak. Araçta yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekmek için kamera ve bazı bilimsel deneylerde kullanılacak manyetometre ve reflektör gibi malzemeler bulunuyor. İsrail araca ayrıca küçük bir disk yerleştirdi; bu diskte, İsrail bayrağı, İbranice şarkılar, İsrail Bağımsızlık Bildirgesi ve İsrail ulusal marşı bulunuyor.

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