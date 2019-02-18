Azerbaycan İsrail'den 13 milyon dolarlık İHA alıyor

Azerbaycan, Orbiter 1K kamikaze İnsansız Hava Aracı alımı için İsrailli savunma şirketi Aeronautics Defense Systems ile 13 milyon dolar değerinde iki yıllık sözleşme imzaladı.

Orbiter 1K, 2 kilogram patlayıcı yükü taşıma kapasitesine sahip bir intihar uçağıdır. Araca monteli insansız hava aracı, gece ve gündüz görüş özelliklerine sahip çok sensörlü bir kamera ile donatılmış olup, üç saat kadar havada kalabilme özelliğine sahip. Bir mancınıktan fırlatıldıktan sonra, Orbiter 1K bağımsız olarak bir alanı tarayabilir, hareketli veya durağan bir hedefi tespit edip yok edebilir. Hedef tespit edilmediğinde ise sistemin geri kazanım kabiliyeti paraşüt ve hava yastığı kullanarak karaya dönmesine izin veriyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda Aeronautics Defense Systems şirketinin imal ettiği Orbiter-1K İHA'nın ihracat lisansını iptal etmiş, karara gerekçe olarak 2017 yılında canlı atış yeteneği gösteriminin, Ermeni mevzileri üzerinde yapılmasını göstermişti.

Aeronautics sözleşmeyi, "Önemli bir müşteri ile 13 milyon dolar değerinde iki yıllık bir antlaşma yaptık." şeklinde duyurdu.