Azerbaycan, yeni parti Polonez satıhtan satıha füze sistemini teslim aldı

Sekiz namluya sahip 301 mm çok namlulu roketatar sisteminden ateşlenebilen platformlardan isteğe bağlı olarak iki adet 750mm füze de atılabiliyor.

250 kilogram konvansiyonel harp başlığı taşıyan sistem, 250 kilometrede etkili oluyor ve farklı tipte düşman unsurları üzerinde etkili olabiliyor.

Azerbaycan, ilk paket Polonez sistemini geçtiğimiz yaz teslim aldığını açıklamıştı.

(C4Defence)