B-1B Lancer ve B-2 Spirit'in yerine geçecek! ABD büyük sırrı ifşaya hazırlanıyor

ABD adeta bir filmin galasına hazırlanıyor. Northrop Grumman, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, birkaç yıldır geliştirilmekte olan yeni ABD Hava Kuvvetleri (USAF) gizli bombardıman uçağı B-21 Raider'ın 2 Aralık'ta piyasaya sürüleceğini duyurdu.



B-2 gibi, B-21 de uçan bir kanat şekline sahip. Daha küçük bir uçak olarak kabul edilen Raider, bugün USAF için mevcut olanın çok ötesinde bir performans vaat ediyor. Northrop Grumman'a göre, B-21 "düşmanın hava savunmasını delebilecek ve dünyanın herhangi bir yerindeki hedefleri vurabilecek"...

B-21: GERİLİM İNŞA EDİYOR

Kaliforniya'da montajda en az altı B-21 test uçağı var. Northrop Grumman 20 Ekim'de Twitter'da paylaştığı 11 saniyelik video, B-21'in üstü örtülü olmasına rağmen birkaç ipucu verdi. Videoda ayrıca "Bu Her Şeyi Değiştirir" yazıyordu.

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Hava Kuvvetleri yeni bombardıman uçaklarından en az 100 tane satın almayı umuyor. Uzmanalara göre, her biri 639 milyon dolardan ucuza gelmeyecekler. Ama bir başka kesinlik de yeni stratejik bombardıman uçağının B-2'den çok daha ucuz olacağı. Şube 2025 veya 2026 yılına kadar seri üretime geçmeyi ve on yılın sonunda hizmete girmeyi hedefliyor. B-21'ler, Güney Dakota'daki Ellsworth Hava Kuvvetleri Üssü'ne yollanacak.

34 YIL SONRA BİR İLK

B-21 Raider, B-2 Spirit'in Kasım 1988'deki ilk çıkışından bu yana 34 yıl içinde yeni bir Hava Kuvvetleri bombacısının ilk kez halka açık tanıtımı olacak.

Pentagon Basın Sekreteri Brig. General Pat Ryder, "ABD en son 30 yıl önce yeni bir bombardıman uçağı tanıttı. B-21 akıncısı, ulusumuza geleceğin çok çekişmeli ortamında bir dizi operasyonda kullanılabilecek müthiş bir savaş kabiliyeti sağlayacak." dedi.

İLK UÇUŞ 2023'DE

B-21'in ilk uçuşu, piyasaya sürülmesinden birkaç ay sonra 2023'te yapılacak . Northrop Grumman, Eylül ayında bu uçuşun zamanlamasının "yer testi sonuçlarına dayanacağını" söyledi.

B-21'in önünde ilginç bir gelecek var. Mevcut gizli bombardıman filosu küçük ve yaşlanıyor. B-21, gelecekteki bir çatışmada ihtiyaç duyulursa Çin ve Rusya'ya gizlice yaklaşabilecek ve mühimmatını kolaylıkla teslim edebilecek. Menzilinin ne olduğu belli değil, ancak havada yakıt ikmali yapabilecek ve dünyanın herhangi bir yerindeki hedeflere saldırabilecek olduğuna bahse girebilirsiniz. Bombardıman uçağı muhtemelen gelecek yıl ilk uçuşunu yaptıktan sonra Rus ve Çinli generallerin başını ağrıtacak.

Star Gazetesi