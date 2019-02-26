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Bileşik Arap Emirlikleri ilk astronotunu 25 Eylül'de uzaya gönderecek

Rusya'da eğitim gören 2 Birleşik Arap Emirlikleri astronotundan birinin 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceği bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya'nın Gagarin Uzay Eğitim Merkezi Şefi Pavel Vlasov, "Bir Birleşik Arap Emirlikleri astronotu tarafından yapılacak ilk uzay uçuşu için belirlenen ön tarih, 25 Eylül olarak belirlendi." açıklamasında bulundu.
 
Rusya'nın Gagarin Uzay Eğitim Merkezi'nde eğitim gören iki BAE astronotu Hazza al Mansouri ve Sultan Al Neyadi'den biri 25 Eylül'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uçaçak. Ancak hangi astronotun uçacağı hakkında bir bilgi verilmedi. Uzaya giden BAE astronotu bir haftalığına ISS'de kalacak ve insanlı uzay aracı Soyuz mürettebatı ile Dünya'ya geri dönecek.
 
Rusya'nın BAE'ye kendi astronotlarını eğitme konusunda yardım sağlayacağı niyet anlaşması, Eylül 2017'de Avustralya'daki uluslararası bir astronot kongresinde imzalanmıştı.
 
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?
 
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.
 
UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.
 
Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

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