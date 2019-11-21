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Bakan Akar: TSK, HİSAR hava savunma füze sistemini önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacak

Bakan Akar, 'TSK, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR'ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacak.' dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapıtğı konuşmada, yakın gelecekte TSK'nın envanterine girmesi beklenen yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR hakkında müjdeli haberi verdi.
 
Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:
 
"TSK, Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR’ı inşallah önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacaktır. Bu başarı, yüksek irtifa hava savunma füze sistemimiz SİPER bakımından da büyük bir müjdedir.
 
Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak hava ve füze tehdidine karşı ülkemizin hava ve füze savunmasını takviye etmek amacıyla müttefiklerimiz tarafından ülkemize PATRIOT ve SAMP-T Sistemleri konuşlandırılmıştır. Bu kapsamda; İspanya’nın 2015 yılında konuşlandırdığı PATRIOT sistemleri 2019 yılı sonuna kadar ülkemizde bulunacaktır. Bu sürenin daha da uzatılması söz konusudur. Ancak İtalya’ya ait SAMP-T sistemi yılsonu itibarıyla ülkemizden ayrılmış olacaktır."

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