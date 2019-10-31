Bakan Çavuşoğlu, El Cezire televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"TEK BAŞINA HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE EKONOMİSİNİ YIKAMAZ"

Çavuşoğlu, Türk lirasına yönelik yapılan saldırılara ilişkin "Her seferinde bunu yapanlar Türk lirası piyasasından zarar ederek çıkmak zorunda kaldılar. Türkiye ekonomisi güçlüdür, dinamiktir, tek başına hiçbir ülke Türkiye ekonomisini yıkamaz ve yok edemez. Biz bu tehditlerden korksaydık, harekatı başlatmazdık." değerlendirmesinde bulundu.

F-35 PROJESİ

Öte yandan Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 projesine geri dönüp dönemeyeceği sorusuna, "(ABD Başkanı Donald) Trump'a göre dönebiliriz. Bununla ilgili çalışmalar da var." yanıtını verdi.