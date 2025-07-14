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Bilim-Teknoloji

Bakan Kacır duyurdu: 62 projeye 444 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'nın 2024 yılı üçüncü çağrısı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Bakan Kacır duyurdu: 62 projeye 444 milyon lira destek
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Bakan Kacır, Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'na ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon lira destek verdiklerini aktaran Kacır, "Dünya Bankası işbirliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 çağrısı sonuçları açıklandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, desteğe hak kazanan tüm paydaşları kutlayarak, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu çevre dostu uygulamalarla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
  • Bakan Kacır
  • yerli teknoloji

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