İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8124
  • EURO
    47,02
  • ALTIN
    4275.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Bakan Kacır: Türkiye, 2030'da yapay zeka gücü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka Fonu ile yerli girişimlere destek verileceğini söyledi. “Hedefimiz, 2030'da Türkiye'yi en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri yapmak” dedi.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 11:35 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Türkiye, 2030'da yapay zeka gücü olacak
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedefimiz, 2030'da Türkiye'yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, yerli bir girişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kabine üyelerinin yapay zeka tarafından canlandırıldığı videosunu paylaştı.

"2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ndeki hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Kacır, "Yapay zekaya daha fazla yatırım yapacak, dijital altyapı ve insan kaynaklarını güçlendirecek, yerli ve açık kaynak ürünlere öncelik verecek, teknoloji girişimlerimizi büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "YAPAY ZEKA STRATEJİMİZDE SOMUT ADIMLAR ATIYORUZ"

Paylaşımda yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüyle açıklamalarda bulunan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerine ithafen, yapay zekanın küresel ekonomiyi ve teknolojiyi kökten değiştirdiğini dile getirdi.

Kacır, Bakanlık olarak hedeflerinin bu dönüşümü izlemek değil, ona bizzat yön vermek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yapay zeka stratejimizde attığımız adımlar son derece somut. Birincisi altyapımızı kuruyoruz. Büyük ölçekli yapay zeka modellerini geliştirmek için gereken yüksek işlem gücüne sahip bilişim altyapısını hızla hayata geçiriyoruz. Yürüteceğimiz proje ve desteklerle halihazırda 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi yatırımlarını 2030'a dek 1 gigavat seviyesine çıkaracağız. 10 milyar doları aşan yatırımların hayata geçeceği güvenli ve kesintisiz enerji alt yapısına sahip veri merkezi bölgeleri kuracağız.

İkincisi, kendi büyük dil modelimizi geliştiriyoruz. Ekonomimize doğrudan katma değer sağlayacak Türkçe Büyük Dil Modeli'ni özel sektörümüz ve akademimizle birlikte inşa ediyoruz. Üçüncüsü insan kaynağımızı güçlendiriyoruz. Yapay zeka alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştırıyor, çalışanlarımızı mesleklerin dönüşümüne hazırlıyoruz. Yapay Zeka Fonu ile yerli yapay zeka girişimlerini büyütmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedefimiz, 2030'da Türkiye'yi dünyanın en büyük yapay zeka ekonomilerinden biri haline getirmek."

  • yapay zeka fonu
  • yerli girişimler
  • bakan kacır

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.