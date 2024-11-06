İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2024 Çarşamba / 5 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,227
  • EURO
    36,792
  • ALTIN
    2944.7
  • BIST100
    8862.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Bakan Kacır: Türkiye küresel bir AR-GE üssüne dönüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2023'teki AR-GE faaliyetleri harcamalarını değerlendirdi. Bakan Kacır, 'Türkiye, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor.' dedi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 17:02 - Güncelleme:
Bakan Kacır: Türkiye küresel bir AR-GE üssüne dönüştü
ABONE OL

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüştüğünü bildirdi.

Kacır, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan 2023 yılına ilişkin "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

AR-GE harcamalarının geçen yıl itibarıyla 12 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, insan kaynağının da 19 bin artarak 291 bine ulaştığına dikkati çekti.

Bakan Kacır, özel sektörün AR-GE harcamalarındaki payının artmasının, bu alanda atılan adımların başarısını gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"AR-GE faaliyetlerimizde 2023'te rekorlar kırdık. Türkiye, teknoparkları, AR-GE ve tasarım merkezleri ve güçlü araştırma-geliştirme insan kaynağıyla küresel bir AR-GE üssüne dönüşüyor. HIT-30, Hamle, Yeşil-Dijital Dönüşüm Destek programlarımız ve yatırım teşviklerimizle, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanındaki yükselişi hız kesmeden devam edecek."

  • AR-GE faaliyetleri
  • teknoparklar
  • araştırma-geliştirme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.