Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı için heyecanlandıran açıklama!

Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezeravcı'nın bugün başlaması planlanan dönüş yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.
Bakan Kacır, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var. Koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya dönüş yolculuğu bugün 17.05'te başlayacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var:— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 7, 2024
Koşullar olumlu görünüyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dünyaya dönüş yolculuğu bugün 17:05'de başlayacak inşallah. �� ������ pic.twitter.com/894rCB9yHt