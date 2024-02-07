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Bilim-Teknoloji

Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı için heyecanlandıran açıklama!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönüşünün başlaması için koşulların olumlu göründüğünü bildirdi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı için heyecanlandıran açıklama!
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Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezeravcı'nın bugün başlaması planlanan dönüş yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kacır, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var. Koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya dönüş yolculuğu bugün 17.05'te başlayacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

  • Mehmet Fatih Kacır
  • Alper Gezeravcı
  • uzay

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