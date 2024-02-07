Bakan Kacır'dan Alper Gezeravcı için heyecanlandıran açıklama!

Kacır, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gezeravcı'nın bugün başlaması planlanan dönüş yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kacır, "Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinden iyi haber var. Koşullar olumlu görünüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya dönüş yolculuğu bugün 17.05'te başlayacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.