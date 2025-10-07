Kentteki temasları kapsamında Aydın Valisi Yakup Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile görüşen Kacır, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, Aydın'ın tarım ve turizm alanında öne çıkan bir şehir olmasının yanı sıra ülke ihracatına da önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Organize sanayi bölgelerinin kent ekonomisi için çok önemli olduğunu dile getiren Kacır, "7 organize sanayi bölgemizde 20 binden fazla kişi istihdam ediliyor, 300'den fazla fabrika üretime devam ediyor. Çevre dostu yatırımlarla OSB'lerimizi desteklemeye, yeni OSB'ler kurmaya, mevcutları büyütmeye gayret ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin yatırıma, üretmeye ve katma değerli üretimi daha fazla ihraç etmeye ihtiyacı var. Bizim Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma iddiamız var." diye konuştu.

Türkiye'nin, AK Parti iktidarlarında üretim ve sanayide büyük bir hamle yaptığını vurgulayan Kacır, ülkedeki OSB sayısının 192'den 369'a çıktığını söyledi.

Türkiye'nin küresel imalat sanayi katma değerindeki payını iki misline çıkardıklarına dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin üzerine adeta bir Türkiye ilave ettik. KOSGEB desteklerinden yararlanan işletme sayısı da katlanarak arttı. Örneğin 2002 itibarıyla Aydın'da KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı sadece 32 idi, şimdi 16 bin 892 oldu. Bugünkü parayla da 2,3 milyar lira destek vermişiz. Katma değerli üretim kalkınmanın temel unsurudur. Türkiye, AR-GE ve yenilik kapasitesini güçlendiriyor. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de yıllık AR-GE harcamaları 1,2 milyar dolar düzeyindeydi. Geçtiğimiz yıl bu tutar 16 milyar dolara çıktı. Türk özel sektörünün yaptığı AR-GE faaliyeti yıllık yaklaşık 300 milyon dolar düzeyindeydi. Şimdi 16 milyar dolar AR-GE faaliyetinin yüzde 70'e yakınını, 11 milyar dolarını Türk özel sektörü gerçekleştiriyor. Yani bizim iktidarlarımız döneminde 40 katına çıkan bir özel sektör AR-GE faaliyetinden bahsediyoruz."

Kacır, AR-GE merkezlerindeki 29 bin kişilik insan kaynağının da 292 binin üzerine çıktığını dile getirdi.

Patent başvurularında da büyük bir artış sağlandığını belirten Kacır, "Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusu sayısı sadece 414 idi. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapılan patent başvurusu sayısı 10 bini aştı. Bütün bunlar hamdolsun artık meyvelerini verdi. 22 yıl boyunca ektiğimiz tohumların, attığımız temellerin şimdi yeşerdiğini, yükseldiğini, netice vermeye başladığını büyük bir iftiharla görüyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE DÜNYAYLA YARIŞTA"

Bakan Kacır, savunma sanayisinde elde edilen başarıların Türkiye'nin teknolojideki dönüşümünün somut göstergesi olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Biz 20. yüzyılda maalesef bir havacılık ülkesi olamamıştık. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş gibi öncü müteşebbislerin gayretleri, çabaları maalesef akamete uğratılmıştı. Türkiye, teknolojide dönüşümü 21. yüzyılda yakaladı, insansız hava araçlarında öncü ülkelerden biri olmayı başardı. Şimdi bütün dünyada askeri alanda insansız hava aracı pazarının yüzde 68'ini Türk markaları elinde tutuyor. Şimdi Türk milleti Bayraktar, Akıncı, ANKA, Aksungur, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, Gökbey, KAAN, Kızılelma ile gökyüzüne imzasını attı. Bu açtığımız yeni bir kapının adıdır. İnşallah bu kapıdan geçecek, bu yolda yürüyecek, çok daha büyük başarılara imza atacak TEKNOFEST kuşağı da yetişiyor. Yüz binlerce, milyonlarca Türk genci bu heyecana ortak olarak geleceğin Türkiye'sini inşa edecek ve Türkiye'yi dünyayla yarışta, özellikle yüksek teknoloji alanında milli teknoloji hamlesinin öncüleri olarak inşallah hedeflerine taşıyacaklar."

Geçmişte Türkiye'de 2 TEKNOPARK olduğuna dikkati çeken Kacır, "Şu an Türkiye'de 113 TEKNOPARK var. 11 bin 500 şirket bu TEKNOPARK'larda araştırma-geliştirme inovasyon projeleri sürdürüyor. Aydın'da 11 AR-GE, 3 tasarım merkezimiz, 78 firmamızın faaliyet gösterdiği bir TEKNOPARK'ımız var. Bütün bu çalışmalar inşallah geleceğin daha güçlü Türkiye'sinin inşasına adım adım vesile olacaklar." diye konuştu.

