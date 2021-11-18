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Bilim-Teknoloji

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türksat 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

DHA18 Kasım 2021 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:03
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türksat 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

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