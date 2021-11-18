Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B'yi 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz

DHA 18 Kasım 2021 Perşembe 11:03 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:03

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türksat 5B'nin de üretimini tamamladık, 2021 yılı sonunda uzaya göndereceğiz. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A'yı da 2023 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz.