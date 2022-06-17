Bakan Karaismailoğlu'dan 6'lı masaya: Altında başkaları üstünde başkaları var

Kilimli-Çatalağzı yolu şantiyesinde inceleme yaparak brifing alan Karaismailoğlu, daha sonra kullandığı araçla Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile kentte yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, cuma namazını açılışını geçen yıl haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde kıldı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Karaismailoğlu, cami önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karaismailoğlu, Ereğli ilçesinde Erdemir'e ait Göztepe Tesisleri'nde Karayolları yetkilileri tarafından Ereğli-Devrek kara yolunda sürdürülmesi hedeflenen çalışmalara ilişkin bilgi almasının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla sohbet etti.

- "FİLYOS LİMANI, ARTIK SONDAJ GEMİLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"

Partisinin ilçe başkanlığında partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, ulaşım yatırımlarının Türkiye'nin her yerinde aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

Filyos Limanı'nın 2. Abdülhamit'in 150 yıllık rüyası olduğunu, o projeyi bitirmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki AK Parti'li kadrolara nasip olduğunu belirten Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın artık sondaj gemilerine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Karaismailoğlu, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşifle kentin Türkiye'nin ekonomisine ve geleceğine çok büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Zonguldak'ta tüneller ve viyadüklerin yer aldığı müthiş çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Karaismailoğlu, projelerin en erken zamanda bitirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağını vurguladı.

Bu yıl açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'nin kent merkezindeki trafiği rahatlattığına işaret eden Karaismailoğlu, Ereğli ile Devrek arasındaki yolun 2023 seçimlerinden önce bitirilmesi için gece gündüz çalışacaklarını, Alaplı-Yığılca yolunda da hızlıca ilerleme sağlayacaklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadrolarının hükümete gelmesiyle Türkiye'nin tüm dünyada her alanda gücünü hissettirmeye başladığını anlattı.

Türkiye'de 2002'den bu yana sadece ulaştırma alanında 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret eden Karaismailoğlu, ülke genelinde 28 bin 650 kilometrelik kara yolu ağının bulunduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, yatırımların önemli bir kısmını kara yollarına yaptıklarını, yolların inşa edildiği yerlerde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın arttığına dikkati çekerek, "Bugün 225 milyar dolara çıkan ticaret hacmimiz varsa bu, güçlü altyapı sayesinde oluyor." dedi.

Yolların ekonomiye dolaylı katkısının yanı sıra trafik kazalarında da yüzde 80'e varan azalış olduğuna, zamandan ve akaryakıttan tasarrufları sağlandığına işaret eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bunların arkasından gelen sanayi ve üretimdeki artışlar, istihdamdaki, turizmdeki ve tarımdaki artış, artarak devam edecek. Tabii ki yeterli değil ama hayal edilemeyecek işler bir bir bitiyor. Topyekun bir kalkınma oldu, sadece bölgesel bir kalkınma olmadı. Hakkari'de, Sinop'ta ne yapılıyorsa Mersin'de de aynısı yapılıyor, Edirne'de de aynı şey yapılıyor. Bunlar artarak devam ediyor."

Planlamaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Bugünden 2053 planlamalarını yapıyoruz. 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım yaparak kara yolundaki bölünmüş yol ağımızı 38 bin kilometreye, demir yolu ağımızı 28 bin kilometreye çıkaracağız. Sonucunda bunları vatandaşımıza konfor, yaşam kalitesi olarak sunacağız. Biz insan, yük ve veri taşıyoruz. Bunu da en hızlı şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKSAT 6A'YI BİR DAHAKİ YIL UZAYA FIRLATACAĞIZ"

Türksat 5B uydusunu uzaya fırlattıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Aynı yıl iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk. Hayal edilemeyen işler bir bir gerçek oluyor. Şu anda uzayda 5 haberleşme uydumuz var, gözlem uydularımızla 8. Önümüzdeki yıl bu sayı 10'a çıkacak çünkü artık uydu üretiyoruz. Türksat 6A'yı bir dahaki yıl uzaya fırlatacağız. Bunlar bize haberleşmede, iletişimde, yayıncılıkta kalite olarak dönecek.

Bunlar hep güçlü büyük Türkiye ve dünyadaki gelişmiş en büyük 10 ekonomiden birisine sahip olmanın ayak sesleri. O yüzden bütün dünya Türkiye'nin büyüklüğünü, gücünü ve geleceğini gördüğü için Türkiyesiz bir planlama yapamıyor. Rusya-Ukrayna savaşında bile herkes Türkiye'den çözüm ve cevap bekliyor. Türkiye, buradaki barışçıl ve diplomasi sürecine büyük özveriyle devam ediyor. Türkiye sayesinde bu savaş da en kısa zamanda bitecektir inşallah."

- "O MASALARDAN BİR ŞEY ÇIKMAZ"

Salgında dünyadaki bütün sistemlerin çöktüğünü ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'nin bu süreçte en hızlı büyüyen ülkelerden olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin büyümesinin güçlü altyapısı üzerinde devam edeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Dünyadaki küresel krizler, fiyat dalgalanmasındaki istikrarsızlık, Türkiye'ye de yansıyor. Onların sonuçlarını, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sorunlarını, sıkıntılarını da görüyoruz. Onların çözüm yolunda da hummalı bir çalışmamız var, kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Karaismailoğlu, sorunları çözecek kadronun sadece Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki hükümetler olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Başka çözüm bulacak kimse yoktur. Bazı masalar kuruluyor, kalkıyor, yiyip içip muhabbet ediyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz. 'Altılı masa' diyorlar; altında başkaları, üstünde başkaları var. Bir de o masalarda milletin derdi yok. O masalarda onların ikballeri, gelecekleri, keyifleri var. O yüzden o masalara kimse itibar etmiyor. Vatandaşımız da o masalara itibar etmiyor.

Bir sorun varsa onu çözecek olan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerdir. Vatandaşımız, milletimiz de bunu çok iyi biliyor. Bizler de dava arkadaşları olarak bunları gece gündüz anlatacağız, vatandaşımızın gönlüne gireceğiz, çalmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah 2023 seçimlerini de güçlü şekilde atlattıktan sonra güçlü büyük Türkiye ve dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinden biri olan Türkiye, artık dünyaya ispat edilmiş olacak."

Programlarda Bakan Karaismailoğlu'na Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve MHP İl Başkanı Varol Demirköse eşlik etti.