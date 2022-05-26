Bakan Nebiyev, TEKNOFEST Azerbaycan'da konuştu: Biz gelecekte de birlikte adım atacağız

Nebiyev, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin (TEKNOFEST Azerbaycan) açılışında konuşma yaptı.

TEKNOFEST'in Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Nebiyev, bunun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik, dostluk ve stratejik müttefikliğin açık örneği olduğunu vurguladı.

Nebiyev, teknolojinin gelecek anlamına geldiğini ve festivalin Türkiye ile Azerbaycan tarafından birlikte hayata geçirilerek iki ülkenin dünyaya, "Biz gelecekte de birlikte adım atacağız." mesajı verdiğini kaydetti.

TEKNOFEST'in gençlerin festivali olduğunu ve Azerbaycan halkının gençleriyle gurur duyduğunu ifade eden Nebiyev, şu değerlendirmede bulundu:



"Başkomutan İlham Aliyev'in önderliğinde 44 günlük savaşta bu gençler yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarımızı düşmandan kurtardı. Bu zaferde tüm nesillerin rolü var fakat genç nesle daha büyük görev düştü. Bunlar Cumhurbaşkanımızın (İlham Aliyev) yönetimi döneminde yetişen gençlikti. Bu festivalde yer alan gençlerimizin de zaferimizi teknoloji ve inovasyonlarla sürdüreceğinden eminiz. Bu nedenle TEKNOFEST'in önemi inkar edilemez. TEKNOFEST bizim gençleri son 6 ayda birlikte çalışmayı, paylaşmayı ve bir birinden öğrenmeği öğretti. TEKNOFEST, gençlerimizin teknik alanlara olan ilgisini artırdı. Burada herkes kazanacak. Tüm katılımcıların galip olduğunu düşünüyoruz."

Nebiyev, TEKNOFEST kapsamında yapılacak en önemli etkinliklerden birinin Smart Karabakh Hackathon'u olduğunu belirterek, katılımcıların 50 saat boyunca işgalden kurtarılan bölgeler için "akıllı" köy ve şehirler konusunda çözümler üreteceğini kaydetti.

TEKNOFEST kapsamındaki diğer etkinlikler konusunda da bilgi veren Nebiyev, "Şehrimizin sakinleri ve misafirlerimiz, 4 gün boyunca bayram yaşayacak. TEKNOFEST, bilimin, teknolojinin ve kardeşliğin zaferdir. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği." ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.