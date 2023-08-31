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Bilim-Teknoloji

Bakan Tekin'den TEKNOFEST'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TEKNOFEST alanını ziyaret etti.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den TEKNOFEST'e ziyaret
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Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, Etimesgut Havaalanı'nda teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.

Bakan Tekin, etkinliğin ikinci gününde alana gelerek, Milli Eğitim Bakanlığınca kurulan stantları gezdi ve projeler hakkında bilgi aldı.

TEKNOFEST'e gelirken ne göreceğini hayal bile edemediğini belirten Tekin, her alanda çok başarılı projelere imza atıldığını söyledi.

Bakan Tekin, TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

TEKNOFEST'in bilim ve teknoloji alanında bir gelenek haline gelmesi gerektiğini ifade eden Tekin, "Teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dönemde eğitimle ilgili gelişmelerin olmasını izlemek artık hayal değil. Önemli değişimler olacak." dedi.

Tekin, daha sonra TEKNOFEST'e katılan, Milli Eğitim Bakanlığı stantlarında projelerini sunan öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • MilliEğitimBakanı
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