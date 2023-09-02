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Bilim-Teknoloji

Bakan Tunç: TEKNOFEST gençliği Türkiye Yüzyılı'na damgalarını vuracak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TEKNOFEST gençliğinin Türkiye'nin gururu ve geleceği olduğunu belirterek, 'İnşallah, onlar, Türkiye Yüzyılı'na damgalarını vuracaklar. Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktık. Şimdi 2'nci 100 yıla başladık.' dedi.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
Bakan Tunç: TEKNOFEST gençliği Türkiye Yüzyılı'na damgalarını vuracak
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Bakan Tunç ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki haber merkezini ziyaret etti.

Burada AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, Ankaralıların açılıştan bu yana TEKNOFEST'e yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

Tunç, "TEKNOFEST gençliği bizim gururumuz, geleceğimiz. İnşallah onlar Türkiye Yüzyılı'na damgalarını vuracaklar. Cumhuriyetimizin 100 yılını geride bıraktık. Şimdi 2'nci 100 yıla başladık. Savunma sanayisinde Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yüzde 80 yerlilik oranını yakaladı." diye konuştu.

Stantlarda sergilenen savunma sanayisi ve yazılım firmalarının ürünlerinin Türkiye'nin bu alandaki geleceğinin ne kadar güçlü ve parlak olduğunu gösterdiğini dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'e öncülük yapan T3 Vakfı'mız, Bayraktar ailesi, Selçuk kardeşimiz gerçekten Türkiye'nin gururu. Burada sergilenen bütün stantlarda şunu görüyoruz: Türkiye'nin, özellikle savunma sanayisi teknolojisinde, gençleriyle beraber çok büyük hamlelerini ileride göreceğiz. Türk gençliğiyle hep birlikte gurur duyacağız. Dünyaya Türkiye'nin damgasını vuracağız yeni yüzyılda."

"SAYILARDAN ZİYADE BİZİM İÇİN NİTELİKLİ DENEYİM ÖNEMLİ"

Selçuk Bayraktar da AA'nın ilk yıldan itibaren festivalin paydaşı olduğunu vurgulayarak, bu etkinliği hep birlikte yaptıklarını ifade etti.

Etkinliğin büyük bir emek ve özveriyle gerçekleştirildiğini dile getiren Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkesin kendinden bir şeyler koymasıyla biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizler (AA) de en iyisini yapıyorsunuz. Bu ülkenin bir evladı olarak, Türkiye'nin geleceğinin inşa edildiği, yüksek teknolojide dünyaya damgamızı vuracak eserlerin çıkacağı, onlarca yarışmaya ev sahipliği yapan TEKNOFEST'in sahibi olduğunuz için, ortağı olduğunuz için sizlere yürekten şükranlarımı iletiyorum."

TEKNOFEST'in "yüksek hızlı şarj istasyonu" gibi farklı bir ikliminin olduğunun altını çizen Bayraktar, festivale olan yoğun ilgiye dikkati çekti.

Bayraktar, "Duygusal tarafı daha derin. Ankara büyük bir hasretle beklemiş. Daha ilgili. Bunu görüyoruz. Sayılardan ziyade bizim için nitelikli deneyim önemli. TEKNOFEST, bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ileride ülkemizin uzay programında çalışacak mottosuyla düzenleniyor. Bunun gerçekleştiğini görüyoruz. Hem sizlere hem de burada TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Ankara'ya, tüm çevre illere şükranları iletiyorum." dedi.

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