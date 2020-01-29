İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9601
  • EURO
    6,5547
  • ALTIN
    300.415
  • BIST100
    120167
Bilim-Teknoloji

Bakan Turhan, ilk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifi kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Eskişehir ziyareti sırasında tasarım ve imalatı TÜLOMSAŞ’a ait olan DE 10000 Milli Dizel Elektrikli Manevra Lokomotifini kullandı.

IHA29.01.2020  16:24 - Güncelleme: 29.01.2020  16:25

Bir takım ziyaretler ve görüşmelerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, TÜLOMSAŞ’ı ziyaret etti.

İlk olarak Ar-Ge Merkezlerini gezen Bakan Turhan, burada yapılan çalışmalardan bilgiler aldı. Daha sonra Lokomotif Fabrikası’na geçen Bakan Turhan, ardından Kaynak Eğitim ve Teknoloji Merkezine giderek incelemelerde bulundu. 

İncelemelerinin ardından Türkiye’nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotifi olan DE10000’i kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, son olarak ilk yerli araba olan Devrim’e binerek fotoğraf çektirdi. 

Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ ziyaretinin ardından Eskişehir Valiliği’ne geçti.

Deprem anında yıkılan binalar güvenlik kamerasında

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı
Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Türkiye'nin yükselen güç haline gelmesi ilgiyi artırdı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı
Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Test uçuşunu başarıyla tamamladı

Beni niye kovdun Başkan
Beni niye kovdun Başkan

Beni niye kovdun Başkan

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler

Almanya'yı köşeye sıkıştıran soru: Cevap veremediler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.