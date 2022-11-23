Yaşama şansını yüzde 90'a çıkarıyor: Türkiye'den dışa bağımlılığı bitirecek yeni hamle

Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komsiyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunu yaparken, Milli Muharip Uçak'ın görev bilgisayarının yanı sıra ASELSAN'ın yerli bir start-up'la birlikte geliştirdiği kalp elektroşok cihazını tanıttı. Varank, "Ben Milli Muharip Uçağımızın uçuş bilgisayarını gururla gösterdiğimde 'sadece savaş teknolojine yatırım yapıyorsunuz' diyenler çıkacaktır. Onlar için de çok özel bir ürünü daha komisyonumuza getirdim" dedi.

Varank, cihazın 'tam otomotik harici defibrilatör', yani kalp elektroşok cihazı olduğunu ifade ederek "ASELSAN'ın yerli bir start-up'la birlikte geliştirdiği bu ürün; ani kalp durmalarına müdahalede kullanılıyor. Şu anda yurt içinde ve yurt dışında 5 bin 500 noktada bu cihazlar başarıyla hizmet veriyor. Gördüğünüz gibi biz sadece savunma sanayisine değil sağlık teknolojilerine de yatırım yapıyoruz. Böyle teknolojik araçları geliştirip üretebiliyoruz" diye konuştu.

YAŞAMA ŞANSINI YÜZDE 90'A ÇIKARIYOR



Kalp hastalıklarına bağlı ölümler içinde ilk sırada ani kalp durmaları geliyor. Yaş fark etmeksizin kadın erkek çok geniş bir kitlede görülebilen ani kalp durmalarına karşı sadece hastanelerde değil iş yerlerinde de kalp elektroşok cihazları kullanılıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar ani kalp durmalarında ilk dakikalarda uygulanacak elektroşokun hastanın yaşama şansını yüzde 90'lara kadar çıkardığını gösteriyor.