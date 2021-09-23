Bakan Varank TEKNOFEST'te Star'a konuştu! TOGG seri üretimi için tarih verdi

23 Eylül 2021 Perşembe 17:32 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 17:32

TEKNOFEST festival alanında star.com.tr'den Sinem Karahan'ın sorularını cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye'nin Otomobili gerçekten herkesin beğendiği; dizaynıyla, yeni teknolojisiyle takdir toplayan bir proje. Şuan da planlandığı gibi devam ediyor. 2022 yılının sonunda araçlarımız seri üretim bandından inmeye başlayacak. Daha sonrada halkımızın kullanımına sunulacaklar." açıklamasında bulundu.



Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Türkiye'nin en büyük festivali 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali' TEKNOFEST, 3. gününde yoğun katılımla devam ediyor. Özellikle çocuklar ve gençlerin soluksuz takip ettiği etkinlikler ve yarışmaların yanı sıra, Türkiye'nin teknoloji alanında gurur kaynağı haline gelen ürünler, yüz binlerce ziyaretçinin ilgisine sunuluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST heyecanını alandan okuyucularına aktaran star.com.tr'nin sorularını yanıtladı. Varank, eylül ayını, teknoloji ayına çevirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Yoğunluktan çok memnun olduklarını söyleyen Varank, "Özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı hem teknoloji yarışmalarıyla hem de burada düzenlediğimiz havacılık gösterileriyle, çeşitli şovlarla, farklı teknoloji atölyelerinde kendilerine verdiğimiz eğitimlerle TEKNOFEST kapsamında geleceğin teknolojilerine dönük yetiştirmek istiyoruz. TEKNOFEST bu manada bizi hem gururlandırıyor hem de sonuçlardan memnunuz." dedi.

Bakan Varank, bu yıl dördüncüsü gerçekleşen festivalde pek çok yeniliğin görücüye çıktığını belirterek, "Bu sene yenilikler vardı, yerli olarak tasarlanıp üretilen helikopterimiz Gökbey burada vatandaşlarımızla buluşmuş oldu. Yakın zamanda ordumuza teslim edilen medarı iftiharımız Akıncı burada gösteriler yaptı. Türkiye'nin Otomobili ilk kez burada bir festivalde vatandaşla buluşmuş oldu." ifadeleri kullandı.

"TEKNOFEST'İ GLOBAL BİR MARKA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

TEKNOFEST'i global bir marka haline dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Varank, "Biz her sene TEKNOFEST'i daha fazla katılımla ve farklı yeniliklerle büyütüyoruz. Önümüzdeki hedef TEKNOFEST'i uluslararası bir hale dönüştürebilmek. TEKNOFEST markasıyla birlikte biz uluslararası ziyaretçilerimizin sayısını arttırmak istiyoruz ama aynı zamanda TEKNOFEST'in bazı yarışmalarını farklı ülkelerde gerçekleştirerek ya da bunun benzer modellerini farklı ülkelerde düzenleyerek TEKNOFEST'i global bir marka yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

BİR FİKRİM VAR DİYENİN ADRESİ TEKNOFEST

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gönlümüzden geçen şu dünyada bir fikri olan, girişimcilik alanında ses getireceğini düşünen, teknoloji alanında yeni bir teknolojiyle yarışmalara katılabileceğini düşünen her hangi bir gencin aklına ilk TEKNOFEST gelsin, İstanbul gelsin istiyoruz. Global girişimci şöyle düşünsün eğer ben TEKNOFEST'e gidersem, o yarışmada kendimi gösterirsem, orada ürünümü tanıtırsam tüm dünyaya tanıtırım diye ilk biz akıllara gelelim istiyoruz."

2022'NİN SONUNDA TOGG BANTTAN İNİYOR

TEKNOFEST'in şüphesiz en çok dikkat çeken stantlarından biri de Türkiye'nin gözbebeği TOGG oldu. Türkiye'nin Otomobili hakkında bilgi veren Bakan Varank, "Türkiye'nin Otomobili gerçekten herkesin beğendiği; dizaynıyla, yeni teknolojisiyle takdir toplayan bir proje. Şuan da planlandığı gibi devam ediyor. 2022 yılının sonunda araçlarımız seri üretim bandından inmeye başlayacak. Daha sonrada halkımızın kullanımına sunulacaklar" dedi.

"TOGG SADECE BİR OTOMOBİL DEĞİL"

"Türkiye'nin Otomobili projesi sadece bir otomobil değil" diyen Varank, şu şekilde konuştu; Bu bir teknolojik alet. Üstüne eklenebilen yeni teknolojilerle, bağlantılı olmasıyla, doğuştan elektrikli olmasıyla aslında otomotiv endüstrisinin dönüşümünü şimdiden yakalamış bir alet. Bunun için biz Türkiye'nin Otomobili'nin oldukça popüler olacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımız zaten beğeniyorlar ama bu özellikleriyle de ihracattan pay alacağına biz inanıyoruz ve bunu biliyoruz.