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Bilim-Teknoloji

Bakan Varank Türkiye'nin uzay programıyla ilgili detayları açıkladı

AA Editör Masası'na konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay programıyla ilgili 'Ay misyonu çok zor bir görev, iki aşamalı planımız var. Bizi çok heyecanlandırıyor.' dedi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:37
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevapladı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TÜRKİYE'NİN UZAY PROGRAMI

- Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.

- Türkiye'yi uzay yarışında önemli bir ülke yapacağız.

- Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor. En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor.

- Turistik bir seyahat olmayacak, bilimsel bir misyon olacak.

Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız

- Uzaya gitmiş Türk vatandaşı gençler için rol modeli olacak.

- Uzay yarışında olmak istiyoruz, güçlü olmak zorundayız.

- Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız.

- Ay misyonu çok zor bir görev, iki aşamalı planımız var. Bizi çok heyecanlandırıyor.

- Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz.

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