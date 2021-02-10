10 Şubat 2021 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:37

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevapladı.



Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TÜRKİYE'NİN UZAY PROGRAMI

- Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.

- Türkiye'yi uzay yarışında önemli bir ülke yapacağız.

- Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor. En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor.

- Turistik bir seyahat olmayacak, bilimsel bir misyon olacak.

Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız

- Uzaya gitmiş Türk vatandaşı gençler için rol modeli olacak.

- Uzay yarışında olmak istiyoruz, güçlü olmak zorundayız.

- Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız.

- Ay misyonu çok zor bir görev, iki aşamalı planımız var. Bizi çok heyecanlandırıyor.

- Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz.