Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları cevapladı.
Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye Uzay Ajansı, ülkeyi mevcut kabiliyetlerinin üstüne çıkaracak, uzay ekonomisi alanında önemli hale getirecek program hazırladı.
- Türkiye'yi uzay yarışında önemli bir ülke yapacağız.
- Sadece insan kaynağı ve parayla bu işler olmuyor. En üst düzeyde siyasi sahiplenme işleri kolaylaştırıyor.
- Turistik bir seyahat olmayacak, bilimsel bir misyon olacak.
Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi. En uygun vatandaşımızın orada misyonu gerçekleştirmesini sağlayacağız
- Uzaya gitmiş Türk vatandaşı gençler için rol modeli olacak.
- Uzay yarışında olmak istiyoruz, güçlü olmak zorundayız.
- Hem Türkiye'yi çok daha katma değerli üretim yapan ülke haline getirebileceğiz hem de vatandaşımıza gurur yaşatacağız.
- Ay misyonu çok zor bir görev, iki aşamalı planımız var. Bizi çok heyecanlandırıyor.
- Hem yaptığımız teknolojilere uzay tarihçesi kazandıracağız hem de uzay ekonomisi alanında önemli bir güç haline geleceğiz.