Bakan Varank'tan 'bagaj' göndermeli TOGG paylaşımı
TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikasında üretimi yapılan yerli otomobili canlı yayında tanıtan gazeteci aracın bagajını açıp görüntülemek isteyince görevliler müdahale etmiş, bagajın kapağını hemen kapatmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaşanan bu olaya gönderme yaparak sosyal medya hesabından bir fotoğrafla 'Bagaj önemli!' ifadesini paylaştı.
28 Aralık 2021 Salı 12:32 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:32
Fotoğrafta Masterchef'le adını tüm Türkiye'ye duyuran Danilo Şef vardı ve TOGG'un bagaj kapağını açıp yakından incelediği o an vardı. Bakan Varank, yaşanan tartışmalaya da gönderme yaparak 'Bagaj önemli' mesajını yazdı.