Bakan Varank'tan 'bagaj' göndermeli TOGG paylaşımı

28 Aralık 2021 Salı 12:32 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:32

Fotoğrafta Masterchef'le adını tüm Türkiye'ye duyuran Danilo Şef vardı ve TOGG'un bagaj kapağını açıp yakından incelediği o an vardı. Bakan Varank, yaşanan tartışmalaya da gönderme yaparak 'Bagaj önemli' mesajını yazdı.