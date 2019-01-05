İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD, balistik füzelerin uzayda tespiti için yeni teknoloji geliştiriliyor

Amerikan Füze Savunma Ajansı (MDA), uzun menzilli balistik ve hipersonik füzelerin uzayda tespiti için yeni nesil sensör prototipleri geliştiriyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Füze Savunma Ajansı, düşman uzun menzilli balistik ve hipersonik füzelerinin fırlatılmasından inişine kadar izlenmesini öngören uzay temelli bir sensör ağı olan Füze Savunma İzleme Sisteminin yeniden düzenlediğini ve istenilen yörünge yeteneği için teknoloji prototiplerinin hazırlandığını bildirildi.
 
Füze Savunma Ajansı yetkilisi, "Füze Savunma İzleme Sisteminin yeniden düzenlenmesi projesi, kongredeki 2019 yılı bütçe talebinin ilk sırasında yer alan öncelikli bir savunma projesiydi." dedi.
 
Füze Savunma Ajansı'nın alt kuruluşu olan  Uzay Sistemleri Program Ofisi (SpEC), Füze Savunma İzleme Sistemi'nin (MTS) Aşama I Prototip Konsept Tasarımı için dokuz farklı savunma ve teknoloji firması ile sözleşme imzalamış ancak projenin gizliliği nedeniyle firmaların isimleri açıklanmamıştı.

Balistik füzelerin tesbiti için kullanılan bir Deniz Tabanlı (karasal) X-Band Radarı. Ancak füze savunma uzmanları artık bu sistemlerin yeni hipersonik füzeleri tespit edemeyeceğini radar ve sensörlerin artık karada değil uzayda çalışması gerektiğini söylüyor. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Almanya'da Naziler sokaklarda devriye geziyor

Üniversitedeki cinayet sonrası hükümet harekete geçti

Üniversitedeki cinayet sonrası hükümet harekete geçti

Anne, 3 yaşındaki oğlunu AVM'de cebine not bırakıp terk etti

Anne, 3 yaşındaki oğlunu AVM'de cebine not bırakıp terk etti

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Maaşlara 3 ayrı zam yolda

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Maaşlara 3 ayrı zam yolda

'Dullar Vakfı' kurduklarını itiraf ettiler

'Dullar Vakfı' kurduklarını itiraf ettiler

Çin’in tehditleri üzerine yardım çağrısı yaptı

Çin’in tehditleri üzerine yardım çağrısı yaptı

Savunma sanayimiz rekorla eşik atladı

Savunma sanayimiz rekorla eşik atladı
 

POPÜLER HABERLER

Efsane sanatçı Münir Özkul´un ölüm yıldönümü

Efsane sanatçı Münir Özkul´un ölüm yıldönümü

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

2019 MTV motorlu taşıtlar vergisi son dakika hangi otomobil ne kadar ödeyecek MTV hesaplama tablosu

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA