ABD, balistik füzelerin uzayda tespiti için yeni teknoloji geliştiriliyor

Amerikan Füze Savunma Ajansı, düşman uzun menzilli balistik ve hipersonik füzelerinin fırlatılmasından inişine kadar izlenmesini öngören uzay temelli bir sensör ağı olan Füze Savunma İzleme Sisteminin yeniden düzenlediğini ve istenilen yörünge yeteneği için teknoloji prototiplerinin hazırlandığını bildirildi.

Füze Savunma Ajansı yetkilisi, "Füze Savunma İzleme Sisteminin yeniden düzenlenmesi projesi, kongredeki 2019 yılı bütçe talebinin ilk sırasında yer alan öncelikli bir savunma projesiydi." dedi.

Füze Savunma Ajansı'nın alt kuruluşu olan Uzay Sistemleri Program Ofisi (SpEC), Füze Savunma İzleme Sistemi'nin (MTS) Aşama I Prototip Konsept Tasarımı için dokuz farklı savunma ve teknoloji firması ile sözleşme imzalamış ancak projenin gizliliği nedeniyle firmaların isimleri açıklanmamıştı.

Balistik füzelerin tesbiti için kullanılan bir Deniz Tabanlı (karasal) X-Band Radarı. Ancak füze savunma uzmanları artık bu sistemlerin yeni hipersonik füzeleri tespit edemeyeceğini radar ve sensörlerin artık karada değil uzayda çalışması gerektiğini söylüyor.