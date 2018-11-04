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Başkan Erdoğan 'Aydınreis'in' ilk kaynağını yaptı

'Yeni Tip Denizalti Tedarik Projesi' kapsamında üretilecek TCG Aydınreis denizaltısının ilk kaynak töreni Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

  • star.com.tr
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Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında üretilen ada sınıfı korvetlerden üçüncüsü Burgazada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Başkan Erdoğan, teslim töreninin ardından “Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Yeni Nesil Denizaltı Projesi” kapsamında üretilecek TCG Aydınreis denizaltısının ilk kaynağını yaptı.

3 okyanusta boy gösteren, Türk Deniz Kuvvetleri’ni gücüne güç katacak yeni nesil denizaltılar uluslararası denizcilik literatürüne Type-214TN (Turkish Navy) olarak geçecek. 

Reis sınıfı denizaltıların üretimde ilk sırada yer alan yeni yerli tip denizaltı Pirireis'in, 2018 sonunda denize indirilmesi ve 2020'de seyrüsefer için hazır hale gelmesi, diğer 5 denizaltının da 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

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