Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Milli Hava Savunma Sistemi ‘Siper’ geliyor

Tübitak SAGE tarafından gekliştirilen Milli Hava Savunma Sistemi ‘Siper’in prototip aşamasında olduğu ve 2022'de ilk teslimatı yapılacağı bildirildi.

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan öncülüğünde TÜBİTAK SAGE harp başlığı raylı sistem testi, Pulat tahrip sistemi etkinlik testi, Işın Projesi testi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum'' dedi