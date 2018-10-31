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Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: Milli Hava Savunma Sistemi ‘Siper’ geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tübitak Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılışında Türkiye’nin Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi ‘Siper’in müjdesini verdi.

  • star.com.tr
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Tübitak SAGE tarafından gekliştirilen Milli Hava Savunma Sistemi ‘Siper’in prototip aşamasında olduğu ve 2022'de ilk teslimatı yapılacağı bildirildi.

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan öncülüğünde TÜBİTAK SAGE harp başlığı raylı sistem testi, Pulat tahrip sistemi etkinlik testi, Işın Projesi testi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Siper adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum'' dedi

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